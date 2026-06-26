Franclim Carvalho assumiu o Botafogo no último mês de abrilVítor Silva / Botafogo

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Gabriel Salotti
Rio — O Vasco formalizou uma proposta para contratar o técnico Franclim Carvalho, do Botafogo, se propondo a pagar a multa rescisória do treinador. O vínculo seria válido até dezembro de 2027. A informação é do jornalista Bruno Andrade, da 'ESPN'.

Agora, a decisão está nas mãos do português, que ainda avalia com a família como a mudança repercutiria, entre outros detalhes.
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Com isso, o Cruz-Maltino dá mais um passo para substituir Renato Gaúcho, que deixou o clube na última quinta-feira (18), após pouco mais de três meses de trabalho.

Franclim fez parte da comissão técnica de Artur Jorge, técnico do Botafogo no vitorioso ano de 2024, quando o Alvinegro conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Ele assumiu o Glorioso no último mês de abril.