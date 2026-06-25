Nelson Deossa é um dos alvos do Vasco, que negocia com o BetisDivulgação / Betis
Mudança na SAF do Vasco pode interferir na contratação de reforços
Com afastamento de Pedrinho, interventora tem poder de decidir baseada nas finanças
Mudança na SAF do Vasco pode interferir na contratação de reforços
Com afastamento de Pedrinho, interventora tem poder de decidir baseada nas finanças
Pedrinho elogia Renato Gaúcho, mas aponta erros em trabalho: 'Direcionou um míssil para o elenco'
Treinador foi demitido no último dia 18
Decisão da Justiça que afastou Pedrinho não atrapalha venda da SAF do Vasco
Interventora nomeada por juíza pode auxiliar em eventual venda
Bruno Mazzeo critica crise política do Vasco e pede que Pedrinho cite nomes que boicotaram a SAF
Presidente foi afastado do Conselho de Administração da SAF do clube
Pedrinho se diz vítima de ação política e conta que estava prestes a anunciar acordo com Lamacchia
Presidente foi afastado do Conselho de Administração da SAF do Vasco
Vasco informa exoneração de quatro membros da diretoria administrativa
Nota foi assinada por Pedrinho, que foi afastado da SAF, mas segue como presidente do Cruz-Maltino
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.