Nelson Deossa é um dos alvos do Vasco, que negocia com o Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa é um dos alvos do Vasco, que negocia com o BetisDivulgação / Betis

Publicado 25/06/2026 11:33

Samantha Mendes Longo se debruçará a partir desta quinta-feira (25) nas contas e em todos os processos diários.

O Vasco vive um momento de indefinição dentro e fora de campo, com o afastamento de Pedrinho do controle da SAF . Nomeada interventora,

Como nova gestora nomeada pela Justiça pelos próximos 60 dias, a advogada e ex-diretora jurídica da CBF passa a ser quem dá a resposta final. Ou seja, caberá a ela liberar o gasto com contratações e até mesmo a venda das ações do futebol ao grupo do empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.



Afinal, o Vasco está em recuperação judicial e já possui um gasto de cerca de R$ 100 milhões na compra de jogadores em 2026. Por isso, haverá uma avaliação sobre a capacidade da SAF vascaína poder pagar os compromissos com credores e a dívida por um novo jogador.



Essa análise financeira já deve entrar em ação na tentativa de contratação de Nelson Deossa, do Betis. As negociações estão em andamento e nesta semana já houve avanço com o clube espanhol, que quer recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.



A proposta vascaína é de empréstimo de um ano, com valor fixo de compra, mas há conversas para a possibilidade obrigação de compra em caso de metas alcançadas em contrato.





