José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram
Decisão da Justiça que afastou Pedrinho não atrapalha venda da SAF do Vasco
Interventora nomeada por juíza pode auxiliar em eventual venda
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Bruno Mazzeo critica crise política do Vasco e pede que Pedrinho cite nomes que boicotaram a SAF
Presidente foi afastado do Conselho de Administração da SAF do clube
Pedrinho se diz vítima de ação política e conta que estava prestes a anunciar acordo com Lamacchia
Presidente foi afastado do Conselho de Administração da SAF do Vasco
Vasco informa exoneração de quatro membros da diretoria administrativa
Nota foi assinada por Pedrinho, que foi afastado da SAF, mas segue como presidente do Cruz-Maltino
Justiça do Rio afasta Pedrinho e outros conselheiros da SAF do Vasco
Decisão atendeu a pedido feito pela 777 Carioca
Zagueiro recebe oferta de time dos EUA e pode deixar o Vasco
A tendência é que uma definição sobre a possível saída do jogador anos aconteça nos próximos dias
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