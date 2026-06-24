José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução/Instagram

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução/Instagram

Publicado 24/06/2026 17:35 | Atualizado 24/06/2026 17:38

Rio - A decisão da Justiça do Rio de Janeiro que afastou Pedrinho e outros dois membros do Conselho de Administração da SAF do Vasco não deve afetar as negociações da venda. O Cruz-Maltino tem negociações avançadas com o empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa e marido de Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Apesar de afastado do Conselho de Administração, Pedrinho segue como presidente, mas sem poderes sobre a SAF do Vasco. Na decisão do afastamento, a juíza Caroline Fonseca nomeou a advogada e ex-diretora jurídica da CBF, Samantha Longo, como interventora pelos próximos 60 dias. Ela poderá auxiliar uma eventual venda da SAF, se for necessário.

Na decisão, a juíza Caroline Fonseca ressaltou que a suspensão dos direitos políticos e patrimoniais da 777 em decisões anteriores não extinguiu sua condição de acionista da SAF do Vasco. Ou seja, na prática, o Cruz-Maltino ainda pode revender a SAF, desde que receba o aval deles. E a interventora pode dar sequência na negociação com Marcos Lamacchia.