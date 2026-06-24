Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

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Rio - O Vasco anunciou a exoneração de quatro membros da diretoria administrativa do clube: Silvio Roberto Vieira Almeida (Vice-Presidente de Finanças); Claudio Pereira Gomes (Diretor da Secretaria); Felipe Carregal Sztajnbok (Vice-Presidente Jurídico); Raphael Travassos de Souza Avellar "Pulga" (Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social).
O clube divulgou o comunicado na noite desta terça-feira (23), pouco depois da Justiça do Rio determinar o afastamento de Pedrinho da SAF do Cruz-Maltino. Ele, segue como presidente da diretoria administrativa, assina a nota. 

Veja o comunicado

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi determinada a exoneração das funções na Diretoria Administrativa dos seguintes membros:

Silvio Roberto Vieira Almeida — Vice-Presidente de Finanças
Claudio Pereira Gomes — Diretor da Secretaria
Felipe Carregal Sztajnbok — Vice-Presidente Jurídico
Raphael Travassos de Souza Avellar "Pulga" — Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social

Pedrinho
Presidente da Diretoria Administrativa
Club de Regatas Vasco da Gama