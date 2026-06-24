Rio - O Vasco anunciou a exoneração de quatro membros da diretoria administrativa do clube: Silvio Roberto Vieira Almeida (Vice-Presidente de Finanças); Claudio Pereira Gomes (Diretor da Secretaria); Felipe Carregal Sztajnbok (Vice-Presidente Jurídico); Raphael Travassos de Souza Avellar "Pulga" (Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social).
O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi determinada a exoneração das funções na Diretoria Administrativa dos seguintes membros:
Silvio Roberto Vieira Almeida — Vice-Presidente de Finanças Claudio Pereira Gomes — Diretor da Secretaria Felipe Carregal Sztajnbok — Vice-Presidente Jurídico Raphael Travassos de Souza Avellar "Pulga" — Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social
Pedrinho Presidente da Diretoria Administrativa Club de Regatas Vasco da Gama
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