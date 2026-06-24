Bandeira do Vasco - Foto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Bandeira do VascoFoto: Leandro Amorim | Vasco da Gama

Publicado 24/06/2026 00:09 | Atualizado 24/06/2026 01:34

Rio - O Vasco anunciou a exoneração de quatro membros da diretoria administrativa do clube: Silvio Roberto Vieira Almeida (Vice-Presidente de Finanças); Claudio Pereira Gomes (Diretor da Secretaria); Felipe Carregal Sztajnbok (Vice-Presidente Jurídico); Raphael Travassos de Souza Avellar "Pulga" (Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social).

O clube divulgou o comunicado na noite desta terça-feira (23), pouco depois da Justiça do Rio determinar o afastamento de Pedrinho da SAF do Cruz-Maltino . Ele, segue como presidente da diretoria administrativa, assina a nota.

Veja o comunicado

O Club de Regatas Vasco da Gama informa que foi determinada a exoneração das funções na Diretoria Administrativa dos seguintes membros:



Silvio Roberto Vieira Almeida — Vice-Presidente de Finanças

Claudio Pereira Gomes — Diretor da Secretaria

Felipe Carregal Sztajnbok — Vice-Presidente Jurídico

Raphael Travassos de Souza Avellar "Pulga" — Vice-Presidente de História e Responsabilidade Social



Pedrinho

Presidente da Diretoria Administrativa

Club de Regatas Vasco da Gama