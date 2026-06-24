Bruno Mazzeo é torcedor do Vasco - Reprodução / Instagram

Bruno Mazzeo é torcedor do VascoReprodução / Instagram

Publicado 24/06/2026 12:24

Rio - A crise política no Vasco fez com que Bruno Mazzeo, humorista, e torcedor ilustre do clube carioca, se manifestasse nas redes sociais. Por meio do seu perfil no Instagram, o filho de Chico Anysio abordou a situação envolvendo a indefinição sobre a SAF do Cruz-Maltino.

Bruno Mazzeo critica política do Vasco



Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/9tDHJeoQFb — Jornal O Dia (@jornalodia) June 24, 2026

"É impressionante que nem mesmo na Copa do Mundo, o Vasco da Gama dá paz aos seus torcedores. Eu estou com nojo dessa política do Vasco. Com nojo dessa política que nos trouxe até essa situação de agora. Porque a gente para a aprovação da SAF, que eu concordo, que eu realmente acredito que seja a única solução nesse momento. A gente vai ter que lutar conta aqueles de sempre que sempre vão fazer de tudo, e já estão fazendo, para impedir: o Flamengo, a CBF, a imprensa. E agora, a gente também tem o "fogo amigo", que sempre existiu. E veja, é dentro da diretoria. Gente que fez tudo para aprovar essa SAF, e agora na "Hora H", dá indo contra. Por que será? Tem alguns interesses por aí", disse.

Bruno Mazzeo elogiou o presidente Pedrinho por sua nota oficial, mas pediu que o mandatário venha a público para revelar quem são os dirigentes do Vasco que estão lutando contra a aprovação do acordo com o empresário Marcos Lamacchia.

"Presidente Pedrinho finalmente apareceu, escreveu uma carta, espero que apareça em viva voz, e cite nomes, que nós vascaínos queremos saber. Saudações vascaínas, e estamos ligados. Valeu", concluiu.

Entenda a situação

Na última terça-feira (23), a Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca. A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.

Nesta quarta (24), o ex-apoiador e atual presidente do Vasco, Pedrinho, divulgou uma nota pública aos torcedores cruz-maltinos e se disse vítima de um grupo político que se articula para atrapalhar os planos da SAF. O dirigente garantiu que as negociações com o empresário Marcos Lamacchia estavam próximas de um acordo.