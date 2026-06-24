Pedrinho, atual presidente do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Pedrinho, atual presidente do VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 24/06/2026 08:30

Rio - Afastado do Conselho de Administração da SAF do Vasco, o presidente Pedrinho divulgou uma nota aos torcedores do clube. O mandatário se disse vítima de um grupo político que se articula para atrapalhar os planos do Cruz-Maltino. Além disso, o ex-apoiador informou que as negociações com o empresário Marcos Lamacchia estavam próximas de um acordo.

"Há meses um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas. Vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir. Estou indignado", afirmou o presidente.

Cunhado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Marcos Lamacchia vem negociando há meses com o clube carioca para se tornar acionista da SAF.

"Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamacchia que estava prestes a ser anunciada, as sombras sabotaram o clube", disse.

Na terça-feira (23), a Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca. A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.

Confira a nota oficial de Pedrinho:

"Carta do Presidente



Vascaínas e Vascaínos,



Ainda não acredito na maldade que estão fazendo com o Vasco e que pode custar caro ao futuro do clube. Preciso falar com o torcedor vascaíno porque todos estão cansados de descobrir as coisas pela metade.



Há meses um grupo contrário à venda do Vasco se articula na política do clube. Eu vi as acusações infundadas fabricadas para criar narrativas. Vi as articulações nas sombras, as canetas sendo preparadas nos bastidores. Mesmo assim, confesso que nunca quis acreditar que isso pudesse existir. Estou indignado.



Enquanto eu trabalhava para arrumar a casa, colocava os meus bens patrimoniais à disposição do clube e lutava dia e noite pela estabilidade necessária para garantir a negociação com Marcos Lamacchia que estava prestes a ser anunciada, as sombras sabotaram o clube.



Não prejudiquem o Vasco e deixem que a venda aconteça. Eu não admito e o torcedor jamais vai aceitar ver o futuro do Vasco jogado no lixo por quem só enxerga o poder que quer ocupar.



Saudações vascaínas, Pedrinho"