Renato Gaúcho deixou o comando do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Renato Gaúcho deixou o comando do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/06/2026 11:10

Rio - O Vasco tem vivido tempos de turbulência, mesmo durante a paralisação do futebol brasileiro por conta da Copa do Mundo. Um dos problemas que o clube carioca teve foi a saída de Renato Gaúcho. O presidente Pedrinho elogiou o ex-treinador, mas fez críticas a decisões tomadas por ele.

"O Renato é um cara muito bom, mas pecou um pouquinho em olhar também para ele e ver onde podia melhorar. E direcionou um míssil muito forte para os atletas, que já estão desacreditados pela torcida, todos falando mal deles. Aí você vai para uma entrevista falando que precisa contratar, que não faz milagre. A decisão foi por um contexto desportivo, não por entrevista. Me incomodava, mas não entrou no contexto. A demissão foi por uma questão de qualidade no dia a dia sobre alguns aspectos de jogo que entendia que não iríamos progredir", disse em entrevista ao canal "Atenção Vascaínos".

Pedrinho elogiou a capacidade que Renato Gaúcho tem de trabalhar o psicológico dos jogadores, mas afirmou que o desgaste levou a sua demissão.

"Acho o Renato um cara incrível. Tive uma passagem pequena com ele em 2008, é um cara de um trato muito fácil, qualificado como pessoa mesmo. Nessas trocas de treinadores tem que olhar rápido o mercado e entender o que o seu grupo precisa. Naquele momento, o Renato era essencial por uma questão de desgaste emocional dos atletas, e o Renato recuperaria isso. Teve uma resposta inicial boa. Depois foi muito claro. As entrevistas me incomodavam", concluiu.