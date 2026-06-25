José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução / Instagram

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Rodrigo Souza
Rio - A novela sobre o afastamento do presidente Pedrinho do comando da SAF do Vasco ganhou um novo capítulo. Dono da Crefisa, José Lamacchia revelou que o filho Marcos Lamacchia já tem um acordo pela compra do clube e admitiu que pensa em arrumar um cargo para a sua mulher Leila Pereira.
"Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso porque está envolvida 200% no Palmeiras", disse em entrevista ao "ge".
Em entrevista ao jornalista Lucas Pedrosa, da "Cazé TV", José Lamacchia declarou que o afastamento do dirigente atrapalha as conversas pela compra da SAF. O empresário, de 83 anos, manifestou incômodo com a situação e ressaltou que não vai desistir do negócio.
O Vasco trata a venda da SAF com urgência. Mesmo afastado da SAF, Pedrinho segue como presidente do Vasco, mas as negociações de uma eventual venda deve passar por Samantha Longo, advogada e ex-diretora jurídica da CBF, que foi nomeada interventora pelos próximos 60 dias.