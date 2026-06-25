José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução / Instagram

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 23:05 | Atualizado 25/06/2026 23:08

Rio - A novela sobre o afastamento do presidente Pedrinho do comando da SAF do Vasco ganhou um novo capítulo. Dono da Crefisa, José Lamacchia revelou que o filho Marcos Lamacchia já tem um acordo pela compra do clube e admitiu que pensa em arrumar um cargo para a sua mulher Leila Pereira.

"Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso porque está envolvida 200% no Palmeiras", disse em entrevista ao "ge".

O Vasco trata a venda da SAF com urgência. Mesmo afastado da SAF, Pedrinho segue como presidente do Vasco, mas as negociações de uma eventual venda deve passar por Samantha Longo, advogada e ex-diretora jurídica da CBF, que foi nomeada interventora pelos próximos 60 dias.