José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução / Instagram
José Lamacchia admite que cogita cargo para Leila Pereira no Vasco no futuro
Dono da Crefisa revela que filho tem acordo pela compra da SAF
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Cruz-Maltino busca substituto para Renato Gaúcho
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Pai do potencial comprador da SAF prometeu que ele e o filho irão salvar o clube
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Com afastamento de Pedrinho, interventora tem poder de decidir baseada nas finanças
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