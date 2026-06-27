Nelson Deossa em campo pelo Betis - Divulgação / Betis

Nelson Deossa em campo pelo BetisDivulgação / Betis

Publicado 27/06/2026 11:50

Rio - A negociação do Vasco com o Real Betis pela contratação do meia Nelson Deossa, de 26 anos, segue em compasso de espera. De acordo com informações do jornalista colombiano Pepe Elias, o clube espanhol pediu garantias financeiras para efetuar o acordo.

O Vasco entrou na briga pelo jogador nos últimos dias e avançou nas tratativas. Porém, outros clubes como Panathinaikos, da Grécia, e Hull City, da Inglaterra, apareceram fazendo sondagens.

O Real Betis quer vender Nelson Deossa para recuperar o investimento feito no ano passado, quando pagou 11 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões) ao Monterrey, do México.

Revelado pelo Atlético Huila, da Colômbia, o meia passou por Estudiantes, Junior Barranquilla, Atletico Nacional, Pachuca, até se destacar pelo Monterrey, do México, no Mundial de Clubes de 2025. Contratado pelo Betis, o colombiano fez 20 jogos e não anotou gols ou deu assistências.