Walace participou da campanha cruzeirense no título mineiro deste anoReprodução / Instagram @walacesouza08

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João Vitor Cravo
Rio - Mirado pelo Vasco no começo do ano, o volante Walace deixou o Cruzeiro e irá para outro clube da Série A, por empréstimo. O jogador havia sido afastado no time mineiro após caso de indisciplina e, neste sábado (27), sem espaço no elenco cruzeirense, foi anunciado como novo reforço do Vitória.
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Walace havia sido especulado no Vasco em março deste ano. Com a chegada de Renato Gaúcho ao comando do Cruz-Maltino, seu nome passou a circular nos bastidores, mas não houve negociações oficiais. Mesmo após a demissão do técnico, o clube carioca segue em busca de reforços para a posição, que é uma das carências do elenco.
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Pouco depois, em abril, o volante de 31 anos foi afastado do elenco do Cruzeiro, pois fez críticas ao companheiro Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, em um grupo de mensagens dos jogadores. Na época o arqueiro se pronunciou sobre o caso, tido como uma "falta gravíssima" pelo clube de Minas Gerais.
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Após meses de pouca minutagem, o baiano Walace se junta ao Vitória por empréstimo até o fim da temporada. Campeã da Copa do Nordeste no começo do mês, a equipe segue viva na Copa do Brasil — enfrentará o Athletico-PR nas oitavas, após eliminar o Flamengo na fase anterior — e ocupa o 13º lugar no Brasileirão.
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Walace participou da campanha cruzeirense no título mineiro deste ano
Walace foi apresentado como novo reforço do Vitória neste sábado (27)