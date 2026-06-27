Walace participou da campanha cruzeirense no título mineiro deste ano - Reprodução / Instagram @walacesouza08

Walace participou da campanha cruzeirense no título mineiro deste anoReprodução / Instagram @walacesouza08

Publicado 27/06/2026 15:34 | Atualizado 27/06/2026 15:44

Vitória. Rio - Mirado pelo Vasco no começo do ano, o volante Walace deixou o Cruzeiro e irá para outro clube da Série A, por empréstimo. O jogador havia sido afastado no time mineiro após caso de indisciplina e, neste sábado (27), sem espaço no elenco cruzeirense, foi anunciado como novo reforço do

Walace havia sido especulado no Vasco em março deste ano. Com a chegada de Renato Gaúcho ao comando do Cruz-Maltino, seu nome passou a circular nos bastidores, mas não houve negociações oficiais. Mesmo após a demissão do técnico , o clube carioca segue em busca de reforços para a posição, que é uma das carências do elenco.

Pouco depois, em abril, o volante de 31 anos foi afastado do elenco do Cruzeiro, pois fez críticas ao companheiro Matheus Cunha, ex-goleiro do Flamengo, em um grupo de mensagens dos jogadores. Na época o arqueiro se pronunciou sobre o caso , tido como uma "falta gravíssima" pelo clube de Minas Gerais.

Após meses de pouca minutagem, o baiano Walace se junta ao Vitória por empréstimo até o fim da temporada. Campeã da Copa do Nordeste no começo do mês, a equipe segue viva na Copa do Brasil — enfrentará o Athletico-PR nas oitavas, após eliminar o Flamengo na fase anterior — e ocupa o 13º lugar no Brasileirão.