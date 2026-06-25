Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Ví­tor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVí­tor Silva / Botafogo

Publicado 25/06/2026 21:05

Rio - O Vasco negocia a contratação do técnico Franclim Carvalho, do Botafogo. O diretor de futebol Admar Lopes é responsável pela negociação após o afastamento do presidente Pedrinho do comando do futebol e busca definir a situação nesta sexta-feira (25), de acordo com o "Canal do TF".

A negociação começou há alguns dias, mas esfriou após a Justiça do Rio de Janeiro afastar Pedrinho e mais dois membros do Conselho Administrativo da SAF, na última terça-feira (23). O diretor de futebol Admar Lopes assumiu a negociação e terá uma reunião decisiva com Franclim Carvalho.

O Vasco prioriza a contratação de um treinador estrangeiro. O diretor português aposta na boa relação com o estafe do técnico do Botafogo para conseguir um desfecho positivo. Além dele, o Cruz-Maltino tem interesse no português Vasco Matos, ex-Santa Clara, e o argentino Hernán Crespo.

Sem técnico, o Vasco se reapresentou na última segunda-feira (22), no CT Moacyr Barbosa, sob o comando do auxiliar interino Bruno Lazaroni. Renato Gaúcho foi demitido após três meses no comando, somando 22 jogos, nove vitórias, seis empates e sete derrotas.