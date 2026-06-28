Torcedores do Vasco fizeram protesto em São Januário - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Torcedores do Vasco fizeram protesto em São JanuárioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/06/2026 12:03

Rio - Dezenas de torcedores do Vasco compareceram na manhã desta domingo (28) à sede de São Januário para uma manifestação favorável à SAF do clube e também em defesa da participação do presidente Pedrinho no processo envolvendo a possível compra dela pelo empresário Marcos Lamacchia. Os torcedores marcaram um novo ato com a mesma temática para a próxima sexta-feira (3).

A torcida tomou conta da frente da entrada principal de São Januário e faz xingamentos aos ex-vices-presidentes Felipe Carregal (Jurídico) e Paulo Salomão. pic.twitter.com/VQfkXI0xqL — Plantão Vascaíno (@plantaovascain0) June 28, 2026

O nome do mandatário, que foi ex-jogador do clube e ídolo, foi bastante exaltado pelos torcedores. Por outro lados, alguns nomes importantes da política do clube como o ex-vice-presidente jurídico, Felipe Carregal, e o ex-vice-presidente geral, Paulo Salomão. Além disso, os vascaínos exibiram uma faixa em apoio a Marcos Lamacchia, que negocia a compra da SAF do Vasco. "Lamacchia, a torcida te espera", foram os dizeres escritos.

"Estamos aqui em uma luta, acho que veio pouca gente pelo tamanho do nosso problema, mas foi pacífico, muito bonito e nós queremos Pedrinho de volta e que essa limitar seja cassada. Quando a gente está querendo subir, vem alguém e atrapalhar", afirmou a torcedora Maria da Penha, em entrevista à "Rádio Tupi".

Na última terça-feira (23), a Justiça do Rio afastou os integrantes do Conselho de Administração da SAF do Vasco, Pedrinho, Christiano Campos e Felipe Elias. A juíza Caroline Fonseca, da 4ª Vara Empresarial, atendeu ao pedido feito pela 777 Carioca. A decisão teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Samantha Longo foi nomeada interventora da SAF vascaína.

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No dia seguinte, o presidente Pedrinho divulgou uma nota aos torcedores do clube. O mandatário se disse vítima de um grupo político que se articula para atrapalhar os planos do Cruz-Maltino. Além disso, o ex-apoiador informou que as negociações com o empresário Marcos Lamacchia estavam próximas de um acordo.