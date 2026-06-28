Martín Palermo nos tempos de Fortaleza - Divulgação / Fortaleza

Martín Palermo nos tempos de FortalezaDivulgação / Fortaleza

Publicado 28/06/2026 19:20

Rio - O Vasco, que demitiu Renato Gaúcho na paralisação da Copa do Mundo, está perto de anunciar um novo técnico para a temporada de 2026. De acordo com informações da "Cazé TV", o Cruz-Maltino encaminhou a contratação de Martín Palermo, de 52 anos.

O argentino iniciou sua carreira como treinador em 2013. Ele passou por clubes como Godoy Cruz, Unión Española e Pachuca. Seu primeiro trabalho no Brasil foi no ano passado no Fortaleza.

Palermo marcou época como centroavante do Boca Juniors, tendo conquistado dos títulos da Libertadores. Ele defendeu a seleção argentina na Copa do Mundo de 2010.

O Cruz-Maltino tenta agir rápido para anunciar um novo treinador para trabalhar o elenco no segundo semestre. Outro nome ventilado no clube foi o de Franclim Carvalho, atual técnico do Botafogo.