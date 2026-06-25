José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução / Instagram
José Lamacchia repudia afastamento de Pedrinho: 'Eles vão falir o Vasco'
Pai do potencial comprador da SAF prometeu que ele e o filho irão salvar o clube
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Interventora da SAF do Vasco prega cautela em meio à crise: 'Tenho um perfil conciliador'
Samantha Longo assume após afastamento de Pedrinho e descarta mudanças bruscas no futebol
Mudança na SAF do Vasco pode interferir na contratação de reforços
Com afastamento de Pedrinho, interventora tem poder de decidir baseada nas finanças
Pedrinho elogia Renato Gaúcho, mas aponta erros em trabalho: 'Direcionou um míssil para o elenco'
Treinador foi demitido no último dia 18
Decisão da Justiça que afastou Pedrinho não atrapalha venda da SAF do Vasco
Interventora nomeada por juíza pode auxiliar em eventual venda
Bruno Mazzeo critica crise política do Vasco e pede que Pedrinho cite nomes que boicotaram a SAF
Presidente foi afastado do Conselho de Administração da SAF do clube
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