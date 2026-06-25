José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho - Reprodução / Instagram

José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa, e Pedrinho Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2026 16:58

Rio - O afastamento de Pedrinho do conselho administrativo da SAF do Vasco segue rendendo nos bastidores. Após o presidente se colocar como vítima de uma ação política , foi a vez de José Lamacchia reprovar a decisão. O dono da Crefisa — e pai de Marcos Lamacchia, potencial comprador — apontou o Cruz-Maltino como um clube à beira da falência, mas afirmou que o investimento pode ser a salvação.

Em entrevista ao jornalista Lucas Pedrosa, da 'Cazé TV', José Lamacchia declarou que o afastamento do dirigente atrapalha as conversas pela compra da SAF, ainda que existam negociações avançadas . Porém, prometeu que ele e seu filho não desistirão do investimento.

"Prejudica bastante (as negociações). O problema é que é uma briga política. Inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido e eles estão atrapalhando. Quem quer pôr dinheiro lá somos nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência", disse o marido de Leila Pereira

"Não vamos desistir. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos pra fazer um time de primeira lá. Já que eu entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho", completou José Lamacchia.

Ainda que afastado da SAF, Pedrinho segue como presidente do Vasco. Porém, as negociações com o grupo de investimentos de Marcos Lamacchia devem passar a ser auxiliadas por Samantha Longo , advogada e ex-diretora jurídica da CBF, nomeada como interventora pelos próximos dois meses.

*Matéria do estagiário João Vitor Cravo, sob supervisão de Theo Faria