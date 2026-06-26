Bruno Henrique cumprimenta Luiz Araújo após fazer o gol de pênalti em jogo-treino do Flamengo Adriano Fontes / Flamengo
Lorran e Rayan Lucas, recém-chegados de empréstimos na Itália e em Portugal, respectivamente, estariam fora dos planos do Mengão, mas a pedido de Leonardo Jardim ganharam nova oportunidade e viajarão com a equipe num último teste antes de terem seus futuros definidos.
A ausência mais sentida é do atacante Josmar, de 17 anos, que ficará com o técnico Marcelo Salazar para os confrontos do sub-20.
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