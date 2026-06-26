Bruno Henrique cumprimenta Luiz Araújo após fazer o gol de pênalti em jogo-treino do Flamengo Adriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de Fabrício Lopes
Fabrício Lopes
O Flamengo divulgou nesta sexta-feira (26) a lista dos jogadores relacionados para a intertemporada em Portugal. A relação mescla profissionais não convocados para a Copa do Mundo e parte da base rubro-negra.

Lorran e Rayan Lucas, recém-chegados de empréstimos na Itália e em Portugal, respectivamente, estariam fora dos planos do Mengão, mas a pedido de Leonardo Jardim ganharam nova oportunidade e viajarão com a equipe num último teste antes de terem seus futuros definidos.
Veja mais: Danilo e Alex Sandro de volta ao Porto?
Veja mais: Flamengo otimista por Danilo Santos do Botafogo

A ausência mais sentida é do atacante Josmar, de 17 anos, que ficará com o técnico Marcelo Salazar para os confrontos do sub-20.
Veja a lista dos jogadores relacionados para a intertemporada em Portugal.
Flamengo divulga lista de relacionados para a intertemporada em Portugal - Divulgação Flamengo / Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra
Flamengo divulga lista de relacionados para a intertemporada em PortugalDivulgação Flamengo / Montagem Canal do Youtube Resenha Rubro Negra
fotogaleria
Bruno Henrique cumprimenta Luiz Araújo após fazer o gol de pênalti em jogo-treino do Flamengo
Flamengo divulga lista de relacionados para a intertemporada em Portugal