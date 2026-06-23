José Boto, diretor de futebol do Flamengo - Carlos Elias / Agência O Dia

José Boto, diretor de futebol do FlamengoCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 23/06/2026 13:09

O elenco do Flamengo realiza esta semana a última semana de treinos no Ninho do Urubu antes do embarque, no domingo (28), para Portugal, onde realizará intertemporada com jogos contra: River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho; Laussane (Suíça), no dia 8 do mesmo mês; e o Benfica, de Portugal, no dia 11.



Mas, em paralelo a isso, o Mengão já trabalha na tentativa de contratar os alvos que tem definidos para se reforçar neste segundo semestre.

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Um jogador de meio de campo para substituir Arrascaeta e um atacante para o lugar de Pedro são as prioridades de José Boto para a janela.



Com o jogo contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores se aproximando, o diretor-técnico do Flamengo sabe que precisa vencer concorrências para conseguir a contratação de David Romero, atacante do Tigre, da Argentina. Um jogador de meio de campo para substituir Arrascaeta e um atacante para o lugar de Pedro são as prioridades de José Boto para a janela.Com o jogo contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores se aproximando, o diretor-técnico do Flamengo sabe que precisa vencer concorrências para conseguir a contratação de David Romero, atacante do Tigre, da Argentina.

David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em férias Instagram



Clubes como River Plate, Boca Jrs, Toluca e Cruzeiro já buscaram informações sobre o jovem atacante junto ao Tigre.



Boto, já teria, inclusive, conversado com o staff do atleta, que ficou muito satisfeito com os valores ofertados e com o plano de carreira que o Flamengo desenvolveu para o jovem atacante, de 23 anos.



Romero chegou ao Tigre em janeiro deste ano por indicação do técnico Diego Dabove, que encaixou o atacante num esquema onde, em 18 jogos, Romero já marcou 11 gols.



Entretanto, se por um lado o Flamengo encontra caminho livre para a negociação acontecer, com o Tigre a situação é bem mais complicada.



Diego Dabove não quer perder sua estrela tão cedo e pressiona a diretoria pela permanência do atacante, já que o clube está nos playoffs da Sul-Americana em confronto contra o Nacional do Uruguai, tendo boas chances de conquistar seu primeiro título internacional.



Danilo Santos



Já Danilo Santos, do Botafogo, aparece como uma boa oportunidade de mercado, mas não é a prioridade do Flamengo neste momento.



O Mengão até chegou a realizar uma oferta informal ao Glorioso, mas não formalizou nenhuma proposta. O Botafogo pretende vender Danilo à Europa e, caso não consiga, pode voltar a conversar.



O Palmeiras é outra equipe interessada no jogador.