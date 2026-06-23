José Boto, diretor de futebol do FlamengoCarlos Elias / Agência O Dia

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Fabrício Lopes
O elenco do Flamengo realiza esta semana a última semana de treinos no Ninho do Urubu antes do embarque, no domingo (28), para Portugal, onde realizará intertemporada com jogos contra: River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho; Laussane (Suíça), no dia 8 do mesmo mês; e o Benfica, de Portugal, no dia 11.

Mas, em paralelo a isso, o Mengão já trabalha na tentativa de contratar os alvos que tem definidos para se reforçar neste segundo semestre.
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Um jogador de meio de campo para substituir Arrascaeta e um atacante para o lugar de Pedro são as prioridades de José Boto para a janela.

Com o jogo contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores se aproximando, o diretor-técnico do Flamengo sabe que precisa vencer concorrências para conseguir a contratação de David Romero, atacante do Tigre, da Argentina.
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David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em férias - Instagram
David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em fériasInstagram

Clubes como River Plate, Boca Jrs, Toluca e Cruzeiro já buscaram informações sobre o jovem atacante junto ao Tigre.

Boto, já teria, inclusive, conversado com o staff do atleta, que ficou muito satisfeito com os valores ofertados e com o plano de carreira que o Flamengo desenvolveu para o jovem atacante, de 23 anos.

Romero chegou ao Tigre em janeiro deste ano por indicação do técnico Diego Dabove, que encaixou o atacante num esquema onde, em 18 jogos, Romero já marcou 11 gols.

Entretanto, se por um lado o Flamengo encontra caminho livre para a negociação acontecer, com o Tigre a situação é bem mais complicada.

Diego Dabove não quer perder sua estrela tão cedo e pressiona a diretoria pela permanência do atacante, já que o clube está nos playoffs da Sul-Americana em confronto contra o Nacional do Uruguai, tendo boas chances de conquistar seu primeiro título internacional.

Danilo Santos

Já Danilo Santos, do Botafogo, aparece como uma boa oportunidade de mercado, mas não é a prioridade do Flamengo neste momento.

O Mengão até chegou a realizar uma oferta informal ao Glorioso, mas não formalizou nenhuma proposta. O Botafogo pretende vender Danilo à Europa e, caso não consiga, pode voltar a conversar.

O Palmeiras é outra equipe interessada no jogador.
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David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em férias