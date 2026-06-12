Estrelas do Sub15 do Flamengo estão na Holanda na disputa por título tradicional - Divulgação

Estrelas do Sub15 do Flamengo estão na Holanda na disputa por título tradicionalDivulgação

Publicado 12/06/2026 17:49 | Atualizado 12/06/2026 19:58

As estrelas do sub-15 do Flamengo estão na Europa na disputa do International Marveld Tournament 2026.

O tradicional torneio da categoria já teve como campeãs importantes equipes do futebol mundial como PSV, Barcelona e Real Madrid. Em 2023, o Palmeiras foi o campeão da competição.



Nesta sexta-feira (12), o Flamengo estreou com goleada sobre o Sporting, de Portugal, por 4 a 1.





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Ainda na sexta, o Mengão enfrentou o Wolfsburg, da Alemanha, e também goleou, desta vez por 3 a 0. Gols de Moraes 2x, Davi Moura e Pavuna.Ainda na sexta, o Mengão enfrentou o Wolfsburg, da Alemanha, e também goleou, desta vez por 3 a 0.

Os gols desta partida, foram marcados por Deivid 2x e Adryan.



Neste sábado, o Rubro-Negro terá jornada tripla:



Às 11h30 (horário local), o Mengão enfrentará o Grol. Ás 14h30 será a vez de medir forças contra o Feyenoord e, por fim, às 16h30 o Fla enfrentará o Paris Saint-Germain.

Líder do grupo B, o Flamengo soma seis pontos em dois jogos e o segundo melhor ataque da competição com 7 gols marcados, atrás apenas do Palmeiras com 8 gols feitos nas duas primeiras rodadas.