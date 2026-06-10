Marcelo Gallardo teve problemas com BenzemaDivulgação / Al-Ittihad
Entretanto, o River Plate, da Argentina, já mantém conversas com o jogador e pode conseguir dar um chapéu no Flamengo, que ainda não realizou proposta pelo meio.
"Há otimismo no River Plate em relação a Nelson Deossa. Fontes do Betis indicam disposição para negociar pelo colombiano. Eles podem até baixar o preço inicial pedido caso o River Plate apresente uma proposta formal", destacou Stefano Di Carlo, presidente do River Plate.
O interesse do River no jogador já vem de longa data: desde meados de 2025, quando o time enfrentou Deossa no Mundial de Clubes, ainda como jogador do Monterrey, do México, no empate sem gols entre as equipes.
Agora o River segue tentando impedir que a possível concorrência do Flamengo atrapalhe seus planos e age rápido nos bastidores para garantir a chegada do atual camisa 18 do Bétis.
Vale destacar que o Flamengo jamais priorizou a contratação de Deossa e tem outros nomes na lista para se reforçar na posição de meio de campo.
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