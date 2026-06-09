Agustín Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF
Entretanto, em 2026, o goleiro não vem repetindo as atuações que o consagraram no Flamengo, e a torcida já pede por mais oportunidades a Andrew, reserva imediato do argentino.
Enquanto isso, no River Plate, o jovem prodígio Sebastian Beltran brilha no gol dos Millionários. Tanto que o goleiro vem recebendo muitas sondagens da Europa e, com sua convocação para a seleção argentina para disputar a Copa, é praticamente certa sua saída.
Se confirmada a saída do goleiro, o Flamengo precisará agir rápido no mercado para encontrar um substituto.
Gabriel Brazão do Santos já foi alvo do Mengão e tem a intenção de deixar a equipe da vila mais famosa do mundo na próxima janela.
O destino preferido é a Europa, mas o Flamengo pode conseguir convencer o goleiro em caso de saída de Agustin Rossi para o River.
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