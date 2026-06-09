Agustín Rossi em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Agustín Rossi em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 09/06/2026 14:09

Rossi viveu seu auge no Flamengo na temporada 2025, sagrando-se campeão brasileiro e da Libertadores da América com amplo protagonismo.



Entretanto, em 2026, o goleiro não vem repetindo as atuações que o consagraram no Flamengo, e a torcida já pede por mais oportunidades a Andrew, reserva imediato do argentino.

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Enquanto isso, no River Plate, o jovem prodígio Sebastian Beltran brilha no gol dos Millionários. Tanto que o goleiro vem recebendo muitas sondagens da Europa e, com sua convocação para a seleção argentina para disputar a Copa, é praticamente certa sua saída.

Enquanto isso, no River Plate, o jovem prodígio Sebastian Beltran brilha no gol dos Millionários. Tanto que o goleiro vem recebendo muitas sondagens da Europa e, com sua convocação para a seleção argentina para disputar a Copa, é praticamente certa sua saída.

Com isso, o River volta suas atenções a Rossi. Aos 30 anos, ele tem contrato com o Mengão até dezembro de 2027 e uma venda não é descartada pelo clube, desde que por valores que satisfaçam os anseios rubro-negros.



Se confirmada a saída do goleiro, o Flamengo precisará agir rápido no mercado para encontrar um substituto.