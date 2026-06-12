Em vídeo, Arrascaeta é flagrado mancandoReprodução / X
Entretanto, a notícia que vem de Playa del Carmen, no México, é que o jogador está recuperado da lesão na clavícula e deve perder apenas a estreia contra a Arábia Saudita na segunda-feira (15).
O clima é de muito otimismo de que Arrascaeta possa estar em campo para o jogo contra Cabo Verde, no dia 21.
A expectativa é de que os oito dias até o confronto com os "Tubarões Azuis" sejam mais do que suficientes para que a estrela do Mengão se recupere completamente e desfile todo o seu talento no Hard Rock Stadium, em Miami.
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