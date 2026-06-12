Em vídeo, Arrascaeta é flagrado mancando - Reprodução / X

Em vídeo, Arrascaeta é flagrado mancandoReprodução / X

Publicado 12/06/2026 14:14

Na chegada ao México, Arrascaeta deixou os torcedores rubro-negros muito preocupados pela maneira de caminhar, após descer do ônibus que levou a seleção uruguaia até o hotel.



Laniyan Neves realiza trabalho com Arrascaeta na seleção do Uruguai Instagram Laniyan Neves

Mancando muito, o meia do Flamengo chegou a deixar dúvidas quanto à sua recuperação a tempo de disputar mais uma Copa do Mundo, dando sinais, inclusive, de que poderia ser um problema para o Flamengo na continuidade da temporada pós-Copa.Entretanto, a notícia que vem de Playa del Carmen, no México, é que o jogador está recuperado da lesão na clavícula e deve perder apenas a estreia contra a Arábia Saudita na segunda-feira (15).O clima é de muito otimismo de que Arrascaeta possa estar em campo para o jogo contra Cabo Verde, no dia 21.A expectativa é de que os oito dias até o confronto com os "Tubarões Azuis" sejam mais do que suficientes para que a estrela do Mengão se recupere completamente e desfile todo o seu talento no Hard Rock Stadium, em Miami.