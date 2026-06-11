Flamengo realiza consulta pelo meio-campista Nelson Deossa do Real Betis da EspanhaReprodução Internet
"As altas exigências do Real Betis pelo jogador colombiano esfriaram o negócio. Além disso, há um descontentamento significativo dentro do River Plate em relação aos resultados após esse investimento potencialmente grande", confirmou o jornalista Alberto Machado Monedero, que complementou:
"A chegada do colombiano também é complicada por questões esportivas e regulatórias. O River já contratou Castaño no ano passado por 11 milhões e está muito perto de finalizar a contratação de Arambarri. Além disso, eles já teriam preenchido sua cota de jogadores estrangeiros."
Com a dúvida sobre como Arrascaeta retornará da Copa do Mundo e com a possibilidade de venda de Jorge Carrascal, Nelson Deossa aparece como uma oportunidade de suprir a vaga que desde 2019 é ocupada apenas pelo uruguaio no Mengão.
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