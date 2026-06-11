Flamengo realiza consulta pelo meio-campista Nelson Deossa do Real Betis da Espanha - Reprodução Internet

Flamengo realiza consulta pelo meio-campista Nelson Deossa do Real Betis da EspanhaReprodução Internet

Publicado 11/06/2026 13:48

Segundo informações vindas da Argentina, o interesse do Flamengo pelo meio-campista colombiano Nelson Deossa teria feito o Betis, da Espanha, aumentar a pedida ao River Plate pelo jogador e, com isso, as negociações estariam paralisadas.

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"As altas exigências do Real Betis pelo jogador colombiano esfriaram o negócio. Além disso, há um descontentamento significativo dentro do River Plate em relação aos resultados após esse investimento potencialmente grande", confirmou o jornalista Alberto Machado Monedero, que complementou:



"A chegada do colombiano também é complicada por questões esportivas e regulatórias. O River já contratou Castaño no ano passado por 11 milhões e está muito perto de finalizar a contratação de Arambarri. Além disso, eles já teriam preenchido sua cota de jogadores estrangeiros."

"As altas exigências do Real Betis pelo jogador colombiano esfriaram o negócio. Além disso, há um descontentamento significativo dentro do River Plate em relação aos resultados após esse investimento potencialmente grande", confirmou o jornalista Alberto Machado Monedero, que complementou:"A chegada do colombiano também é complicada por questões esportivas e regulatórias. O River já contratou Castaño no ano passado por 11 milhões e está muito perto de finalizar a contratação de Arambarri. Além disso, eles já teriam preenchido sua cota de jogadores estrangeiros."

Apesar de não ter evoluído para uma conversa mais profunda com o Betis pelo jogador, as portas para a transformação do primeiro contato em uma negociação se escancararam de vez ao Flamengo.



Com a dúvida sobre como Arrascaeta retornará da Copa do Mundo e com a possibilidade de venda de Jorge Carrascal, Nelson Deossa aparece como uma oportunidade de suprir a vaga que desde 2019 é ocupada apenas pelo uruguaio no Mengão.