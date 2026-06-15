David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em fériasInstagram
O atacante argentino está em férias na cidade do Rio de Janeiro com a sua família e postou fotos em suas redes sociais, no último fim de semana.
David, de 23 anos, chegou ao Tigre em janeiro deste ano, após uma compra junto ao Talleres por 2,15 milhões de euros.
Com isso, o atacante se valorizou e despertou interesse não só de parte da torcida do Flamengo, mas também de clubes como Cruzeiro, Boca Juniors, River Plate e Cruz Azul.
O Cruz Azul, do México, entretanto, é quem mais se aproximou dos valores, e a proposta para o atacante agradou, o que fez com que o clube mexicano despontasse como favorito na contratação.
O Cruzeiro teria apenas realizado uma sondagem, e o Flamengo sequer teria realizado consulta pelo jogador.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.