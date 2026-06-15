David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em férias - Instagram

David Romero, xodó da torcida do Flamengo está no Rio de Janeiro em fériasInstagram

Publicado 15/06/2026 13:04 | Atualizado 15/06/2026 13:07

O Flamengo segue na incansável busca por um atacante para substituir Pedro, e um jovem atacante despontou como prioridade no coração da torcida. Trata-se de David Romero, do Tigre.



O atacante argentino está em férias na cidade do Rio de Janeiro com a sua família e postou fotos em suas redes sociais, no último fim de semana.



David, de 23 anos, chegou ao Tigre em janeiro deste ano, após uma compra junto ao Talleres por 2,15 milhões de euros.



De lá para cá, o atacante já marcou 11 gols em 18 jogos pelo "El matador" e acumula 7 gols apenas na Liga Argentina, sendo o 4º maior goleador da liga até aqui.

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Com isso, o atacante se valorizou e despertou interesse não só de parte da torcida do Flamengo, mas também de clubes como Cruzeiro, Boca Juniors, River Plate e Cruz Azul. Com isso, o atacante se valorizou e despertou interesse não só de parte da torcida do Flamengo, mas também de clubes como Cruzeiro, Boca Juniors, River Plate e Cruz Azul.

Segundo a imprensa argentina, o Tigre pede cerca de 10 milhões de euros para negociar o atleta e Boca e River já teriam realizado propostas inferiores a estes valores, que foram recusadas.



O Cruz Azul, do México, entretanto, é quem mais se aproximou dos valores, e a proposta para o atacante agradou, o que fez com que o clube mexicano despontasse como favorito na contratação.



O Cruzeiro teria apenas realizado uma sondagem, e o Flamengo sequer teria realizado consulta pelo jogador.

