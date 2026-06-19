Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direita - Marco Bertorello / AFP

Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direitaMarco Bertorello / AFP

Publicado 19/06/2026 13:01

O Uruguai continuará desfalcado de dois de seus principais atletas. Ronald Araújo e Giorgian De Arrascaeta permanecem entregues ao departamento médico e seguirão como baixas para o confronto diante de Cabo Verde, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo. Ambos seguem realizando atividades físicas de maneira individualizada, à margem dos treinamentos coletivos da seleção celeste.



A comissão técnica uruguaia acompanha com cautela a evolução clínica de Ronald Araújo e Giorgian De Arrascaeta, dois nomes de extrema relevância nos planos do técnico Marcelo Bielsa. A recuperação de ambos continua sendo monitorada minuciosamente, visando uma possível utilização na sequência da competição, especialmente no aguardado duelo contra a Espanha.

No caso de Arrascaeta, o meio-campista ainda realiza trabalhos específicos em razão de uma lesão na panturrilha direita, problema que, inicialmente, chegou a colocar em xeque sua presença na lista definitiva de convocados para o Mundial.

Apesar da convocação, o planejamento da comissão técnica sempre foi preservá-lo, para que estivesse em plenas condições físicas na reta decisiva da fase de grupos.



O presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, comentou as medidas adotadas para acelerar o processo de recuperação do camisa 10:



"São dois casos diferentes. Esgotamos todos os recursos para garantir que estejam nas melhores condições possíveis. Nos últimos dois dias, inclusive, tivemos acesso a novos equipamentos de recuperação em Barcelona para acelerar os processos ."



Ao ser questionado sobre a possibilidade de Arrascaeta estar apto para o terceiro compromisso da seleção uruguaia, diante da Espanha, o mandatário ponderou: "Essa definição caberá ao departamento médico nos próximos dias. Ainda há um período considerável até a partida, e dispomos de tempo suficiente para aguardar sua evolução."