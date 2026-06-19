Arrascaeta ainda se recupera de lesão na panturrilha direitaMarco Bertorello / AFP
A comissão técnica uruguaia acompanha com cautela a evolução clínica de Ronald Araújo e Giorgian De Arrascaeta, dois nomes de extrema relevância nos planos do técnico Marcelo Bielsa. A recuperação de ambos continua sendo monitorada minuciosamente, visando uma possível utilização na sequência da competição, especialmente no aguardado duelo contra a Espanha.
O presidente da Associação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso, comentou as medidas adotadas para acelerar o processo de recuperação do camisa 10:
"São dois casos diferentes. Esgotamos todos os recursos para garantir que estejam nas melhores condições possíveis. Nos últimos dois dias, inclusive, tivemos acesso a novos equipamentos de recuperação em Barcelona para acelerar os processos ."
Ao ser questionado sobre a possibilidade de Arrascaeta estar apto para o terceiro compromisso da seleção uruguaia, diante da Espanha, o mandatário ponderou: "Essa definição caberá ao departamento médico nos próximos dias. Ainda há um período considerável até a partida, e dispomos de tempo suficiente para aguardar sua evolução."
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.