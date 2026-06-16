Mandatário rubro-negro revelou os motivos para a demissão Reprodução/Internet
A falta de venda de atletas em 2026 seria um dos fatores para o caixa abaixo do normal.
Entretanto, vendas de jogadores que não estão mais no elenco podem ajudar o Mengão a alcançar a meta orçamentária estipulada para 2026.
São os casos de Natan, atualmente no Bétis, da Espanha, e João Gomes, no Wolverhampton, da Inglaterra.
Como abriu mão dos 12% a que tinha direito na chegada do zagueiro Natan ao Bétis, o Flamengo teria direito apenas aos 3,5% do mecanismo de solidariedade numa eventual venda do jogador ao Newcastle, da Inglaterra.
O clube inglês negocia o zagueiro com o clube espanhol e os valores podem chegar a 45 milhões de euros.
Caso a transação se concretize, o Flamengo embolsaria cerca de 9,3 milhões de reais.
No caso de João Gomes, além dos 3,5% do mecanismo de solidariedade, o Mengão ainda possui 10% dos direitos do atleta, e uma venda ao Atlético de Madrid, da Espanha, ou ao Fenerbahce da Turquia, por 40 milhões de euros, renderia ao Flamengo cerca de 32 milhões de reais.
Ou seja, só com estas duas vendas, caso se concretizem, o Flamengo lucraria cerca de 41,3 milhões de reais.
E com mais os 6 milhões de euros pela venda de Ryan Roberto, o Mengão teria então 76,8 milhões de reais em caixa.
Ainda há o interesse do Al-Sadd do Qatar em Luiz Araújo, e o Flamengo estipula cerca de 12 milhões de euros para vender o ponta direita.
Wallace Yan é outro que está de saída, e o clube espera atingir ao menos 8 milhões de euros na venda do atleta.
Se confirmarem as vendas de Luiz Araújo e Wallace Yan, seriam mais 20 milhões de euros, ou cerca de 118,4 milhões de reais, que seriam abatidos nos 134,7 milhões para atingir a meta orçamentária de vendas.
Como definiu que precisa vender cerca de 256 milhões em atletas em 2026, e já havia vendido cerca de 136,5 milhões de reais, o Flamengo cumpriria a meta e ainda passaria em cerca de 37 milhões de reais o planejamento orçamentário, podendo usar este valor na aquisição de novas peças ao elenco.
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