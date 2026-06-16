Mandatário rubro-negro revelou os motivos para a demissão - Reprodução/Internet

Mandatário rubro-negro revelou os motivos para a demissão Reprodução/Internet

Publicado 16/06/2026 12:51

A diretoria do Flamengo declarou recentemente que o dinheiro em caixa para a próxima janela de transferências deve ser inferior ao utilizado no início do ano, o que deixou a nação rubro-negra preocupada e gerou especulações sobre o clube estar "falido".



A falta de venda de atletas em 2026 seria um dos fatores para o caixa abaixo do normal.

Vote neste jornalista no Prêmio IBest de jornalismo esportivo clicando aqui



Entretanto, vendas de jogadores que não estão mais no elenco podem ajudar o Mengão a alcançar a meta orçamentária estipulada para 2026.



São os casos de Natan, atualmente no Bétis, da Espanha, e João Gomes, no Wolverhampton, da Inglaterra.



Como abriu mão dos 12% a que tinha direito na chegada do zagueiro Natan ao Bétis, o Flamengo teria direito apenas aos 3,5% do mecanismo de solidariedade numa eventual venda do jogador ao Newcastle, da Inglaterra.



O clube inglês negocia o zagueiro com o clube espanhol e os valores podem chegar a 45 milhões de euros.



Caso a transação se concretize, o Flamengo embolsaria cerca de 9,3 milhões de reais. Entretanto, vendas de jogadores que não estão mais no elenco podem ajudar o Mengão a alcançar a meta orçamentária estipulada para 2026.São os casos de Natan, atualmente no Bétis, da Espanha, e João Gomes, no Wolverhampton, da Inglaterra.Como abriu mão dos 12% a que tinha direito na chegada do zagueiro Natan ao Bétis, o Flamengo teria direito apenas aos 3,5% do mecanismo de solidariedade numa eventual venda do jogador ao Newcastle, da Inglaterra.O clube inglês negocia o zagueiro com o clube espanhol e os valores podem chegar a 45 milhões de euros.Caso a transação se concretize, o Flamengo embolsaria cerca de 9,3 milhões de reais.

Veja mais: Flamengo encontra substituto para Pedro



No caso de João Gomes, além dos 3,5% do mecanismo de solidariedade, o Mengão ainda possui 10% dos direitos do atleta, e uma venda ao Atlético de Madrid, da Espanha, ou ao Fenerbahce da Turquia, por 40 milhões de euros, renderia ao Flamengo cerca de 32 milhões de reais.



Ou seja, só com estas duas vendas, caso se concretizem, o Flamengo lucraria cerca de 41,3 milhões de reais.



E com mais os 6 milhões de euros pela venda de Ryan Roberto, o Mengão teria então 76,8 milhões de reais em caixa. No caso de João Gomes, além dos 3,5% do mecanismo de solidariedade, o Mengão ainda possui 10% dos direitos do atleta, e uma venda ao Atlético de Madrid, da Espanha, ou ao Fenerbahce da Turquia, por 40 milhões de euros, renderia ao Flamengo cerca de 32 milhões de reais.Ou seja, só com estas duas vendas, caso se concretizem, o Flamengo lucraria cerca de 41,3 milhões de reais.E com mais os 6 milhões de euros pela venda de Ryan Roberto, o Mengão teria então 76,8 milhões de reais em caixa.