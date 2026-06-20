Com assistência de Lucas Paquetá e gols de Vini Jr. e Matheus Cunha à seleção brasileira bateu o Haiti por 3 a 0 e fica a um empate da classificaçãoInternet
Com uma partida memorável dos crias Lucas Paquetá, que foi responsável por uma assistência e por passes que levaram perigo ao gol haitiano, e Vini Jr., que marcou um dos gols e deu assistência para outro, o Brasil teve em outro rubro-negro, Matheus Cunha, jogador do Manchester United, mais dois gols para fechar o placar.
Natural de João Pessoa, na Paraíba, o atacante do Manchester nunca revelou publicamente seu clube de coração.
Entretanto, o segredo foi revelado publicamente por um amigo de infância que acompanhou o início da trajetória do jogador no futebol da Paraíba.
Mas mesmo após a revelação, o camisa 9 da Seleção Brasileira sempre manteve grande discrição sobre o tema.
Independente de se assumir Flamengo ou não, o fato é que os gols de Matheus Cunha e Vini Jr., além da assistência de Lucas Paquetá, garantiram ao Brasil a liderança do Grupo C com quatro pontos, empatados com o Marrocos, mas com saldo de três gols contra u da equipe marroquina.
Um empate frente à Escócia classificará o Brasil à próxima fase da competição.
E enquanto os atacantes flamenguistas estão inspirados, é certo que o sucesso da seleção canarinha está garantido.
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