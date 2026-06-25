O meio-campista Giorgian De Arrascaeta retornou aos treinos com bola na manhã desta quinta-feira (25), em Playa del Carmen, no México. Arrascaeta apareceu no gramado após os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa cobrir.
O meia do Flamengo, que sofreu uma lesão muscular durante um treino com a seleção antes de viajar para o México, enquanto se recuperava de uma fratura na clavícula, realizou um "trabalho diferenciado".
O camisa 10 rubro-negro não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando se lesionou no empate em 1 a 1 contra o Estudiantes, pela Libertadores.
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