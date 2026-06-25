Arrascaeta treinamento Uruguai ( - Reprodução/AUF

Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução/AUF

Publicado 25/06/2026 14:56 | Atualizado 25/06/2026 16:10

O meio-campista Giorgian De Arrascaeta retornou aos treinos com bola na manhã desta quinta-feira (25), em Playa del Carmen, no México. Arrascaeta apareceu no gramado após os 15 minutos iniciais liberados para a imprensa cobrir.



O meia do Flamengo, que sofreu uma lesão muscular durante um treino com a seleção antes de viajar para o México, enquanto se recuperava de uma fratura na clavícula, realizou um "trabalho diferenciado".



O camisa 10 rubro-negro não entra em campo desde o dia 29 de abril, quando se lesionou no empate em 1 a 1 contra o Estudiantes, pela Libertadores.



Arrasca completou 57 dias afastados dos gramados, realizando apenas treinos de regeneração e de fisioterapia.



Essa semana, Diego Lugano, ex-jogador do São Paulo e da seleção do Uruguai, cobrou que o meia deveria jogar no sacrifício a última partida da fase de grupos da Copa do Mundo contra a Espanha.



Para Lugano, mesmo sem estar 100%, Arrasca deveria se sacrificar para tentar levar a celeste à classificação.