Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e garantiu vaga no mata-mata da Copa do Mundo - AFP

Cabo Verde empatou com a Arábia Saudita e garantiu vaga no mata-mata da Copa do MundoAFP

Publicado 26/06/2026 23:02 | Atualizado 26/06/2026 23:19

Rio - Estreante em Copas do Mundo, Cabo Verde fez história e conquistou a classificação inédita para o mata-mata da Copa de 2026. Após segurar a Espanha e Uruguai, os cabo-verdianos empataram com a Arábia Saudita por 0 a 0, nesta sexta-feira (26), em Houston, nos Estados Unidos, e garantiram a classificação em segundo lugar no Grupo H.

Com o resultado, Cabo Verde chegou a três pontos e garantiu o segundo lugar do Grupo H, atrás da Espanha, que venceu o Uruguai por 1 a 0 e se classificou na liderança com sete pontos. Os sauditas, por sua vez, ficaram na lanterna. Na próxima fase, a seleção cabo-verdiana enfrentará a Argentina, líder do Grupo J, na próxima sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos.

Em um jogo amarrado, Cabo Verde e Arábia Saudita protagonizaram 45 minutos de muita disputa e erros. Em confronto direto pelo segundo lugar, as equipes evitaram se expor e, com isso, a partida ficou bastante truncada. Os cabo-verdianos fecharam bem os espaços, como fizeram contra a Espanha e Uruguai, e tiveram mais volume, mas faltou criatividade no último terço.

Já a Arábia Saudita, por sua vez, criou as chances mais perigosas do primeiro tempo. Destaque da equipe, Salem Al-Dawsari criou a primeira oportunidade, mas teve a finalização bloqueada pela defesa adversária. Depois, os sauditas voltaram a dar um susto no fim do primeiro tempo, mas o goleiro Vozinha defendeu a cabeçada de Kanno.

No segundo tempo, a Arábia Saudita mudou a postura, adiantou as linhas e equilibrou mais as ações, mas continuaram com dificuldades no último terço. Cabo Verde, por sua vez, passou a encontrar mais espaços nos contra-ataques e teve a melhor chance da partida aos 28 minutos, mas Laros Duarte perdeu cara a cara com o goleiro Al-Owais.

Na reta final, o jogo ficou aberto. Cabo Verde teve muito espaços e encaixou alguns contra-ataques, mas pecou no último passe. A Arábia Saudita, por sua vez, perdeu força e caiu de ritmo, não conseguindo chegar mais com perigo. Já nos acréscimos, até tentou uma finalização, mas o goleiro Vozinha defendeu sem dificuldades para garantir a vitória.