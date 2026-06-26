Davide Ancelotti em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Davide Ancelotti em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 26/06/2026 16:17

Estados Unidos - Davide Ancelotti se pronunciou após uma polêmica envolvendo o seu nome e o de Neymar. O filho do treinador da seleção brasileira, que é auxiliar técnico, esclareceu o gesto feito durante a entrada do camisa 10 na vitória sobre a Escócia e garantiu que a situação foi tirada de contexto.



"Em certas ocasiões, com o objetivo de preservar a harmonia do grupo, é preciso esclarecer polêmicas artificiais. Lamento muito que tenha sido tirada de contexto uma conversa paralela com Paul Clement, totalmente alheia à substituição de Neymar", escreveu o italiano, nas redes sociais.



"Somos muito afortunados por poder trabalhar com jogadores de tão alto nível profissional e pessoal como os da seleção brasileira. Sigamos em frente, com união, respeito, com o máximo compromisso e entusiasmo", concluiu.





Enquanto o meia-atacante se preparava para entrar e recebia instruções, a câmera captou Davide Ancelotti fazendo um sinal negativo com a cabeça. O episódio repercutiu nas redes sociais. Recentemente, a esposa do auxiliar técnico também se pronunciou sobre o assunto.



"Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe", publicou, ao repostar um vídeo do momento.



A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29). A equipe enfrentará o Japão, em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. A partida será às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. Leia mais: Romário pode curtir a Copa nos EUA sem perder o salário? Entenda Enquanto o meia-atacante se preparava para entrar e recebia instruções, a câmera captou Davide Ancelotti fazendo um sinal negativo com a cabeça. O episódio repercutiu nas redes sociais. Recentemente, a esposa do auxiliar técnico também se pronunciou sobre o assunto."Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe", publicou, ao repostar um vídeo do momento.A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29). A equipe enfrentará o Japão, em jogo válido pelos 16 avos de final da Copa do Mundo. A partida será às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

*Matéria sob supervisão de Theo Faria