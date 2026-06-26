Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Luis de la Fuente é o técnico da seleção da Espanha desde 2022Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 26/06/2026 16:39 | Atualizado 26/06/2026 17:35

Rio - O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, destacou nesta quinta-feira (25), no México, a "qualidade tremenda" das seleções da Copa do Mundo de 2026. A 'Roja' joga na sexta-feira (26), em Guadalajara, contra o Uruguai, em um dos principais confrontos da primeira fase, com o ingrediente adicional de que não há nada definido no Grupo H, completado por Cabo Verde e Arábia Saudita.



Em entrevista coletiva, o treinador espanhol disse que o que mais chamou sua atenção no Mundial foi "o tremendo equilíbrio" da competição. Para ilustrar seu ponto de vista, De la Fuente perguntou, durante a entrevista, qual havia sido o placar da partida entre Equador e Alemanha, que terminou com a vitória da seleção sul-americana por 2 a 1.



A Espanha estreou no torneio com um empate em 0 a 0 contra Cabo Verde e, em seguida, goleou por 4 a 0 a Arábia Saudita. O Uruguai, seu próximo adversário, ficou no empate contra sauditas (1 a 1) e cabo-verdianos (2 a 2) nas duas primeiras rodadas e precisa da vitória contra a Espanha em Guadalajara para se classificar para a fase de 16-avos de final.

"Eles vão exigir muito de nós", disse De la Fuente, que se disse um "admirador" do técnico do Uruguai, o argentino Marcelo Bielsa, com quem "aprendeu muito".

"Quando ele estava no Athletic Bilbao (de 2011 a 2013), passei vários meses observando todos os treinos. Gravei todos eles. Aprendi muito com ele. É realmente um treinador muito inovador", relembrou De La Fuente, ex-jogador do clube basco.

"Tive a sorte de conversar com ele em várias ocasiões em Madri. Falamos sobre futebol e outros assuntos. Para mim, é incrível tê-lo como adversário, é uma enorme honra e uma grande alegria jogar contra ele", completou.

*Sob a supervisão de Rodrigo Souza