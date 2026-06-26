Donald Trump ao lado de presidente da Fifa, Gianni Infantino - Mandel Ngan / AFP

Donald Trump ao lado de presidente da Fifa, Gianni InfantinoMandel Ngan / AFP

Publicado 26/06/2026 15:36 | Atualizado 26/06/2026 15:39

diretor executivo da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani, admitiu que o governo pensa em ser sede mais uma vez, inclusive com a possibilidade de entrar na disputar para 2038.

Copa do Mundo de 2026 ainda está na metade e os Estados Unidos já planejam receber outra edição. A candidatura não é oficial, mas o, inclusive com a possibilidade de entrar na disputar para 2038.

Em entrevista à rede BBC, Giuliani garantiu que o país está preparado, inclusive, caso a Fifa aumente o número de participantes de 48 para 64 seleções.



"Quando você pensa que esta Copa pode se expandir em algum momento, acho que os Estados Unidos dão conta. Deixe eu garantir que a gente passe por fim a esta Copa em 19 de julho antes de fazer nossa proposta para 2038 ou outras" disse.



Os Estados Unidos são o principal país-sede da Copa do Mundo de 2026, que também acontece no Canadá e no México. A maioria dos jogos (78 de 104) são em estádios estadunidenses, inclusive a grande final, em 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.



As próximas sedes da Copa do Mundo



Para a Fifa cumprir o plano de aumentar mais uma vez o número de seleções participantes, será necessária uma grande quantidade de estádios, o que muitas vezes não é possível apenas em um país. Para 2030, Espanha, Portugal e Marrocos serão as principais sedes, com algumas partidas no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, para celebrar os 100 anos do torneio, cuja primeira edição foi em solo uruguaio.



Já em 2034 a Arábia Saudita venceu a disputa como única candidata e graças aos bilhões de dólares oriundos do petróleo, que permitem a construção de novos estádios para se juntarem aos atuais.



E para a Copa de 2038, a Fifa ainda não iniciou o processo, mas já ganha o primeiro interessado com os Estados Unidos.