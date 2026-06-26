Marcelo Bielsa vive crise de relacionamento com jogadores da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP

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Hugo Perruso
A preparação do Uruguai para o duelo decisivo diante da Espanha, nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), ganhou um ingrediente extra nos bastidores. Nomes importantes do elenco demonstraram insatisfação com o trabalho de Marcelo Bielsa e houve uma reunião tensa entre o técnico e todo o elenco antes do confronto pela Copa do Mundo.
Segundo a rádio ''El Espectador Deportes, Federico Valverde, Rochet, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur estiveram entre os jogadores que conversaram diretamente com o treinador argentino. Entre as reclamações estão a carga elevada de treinos e o pedido por uma mudança tática na forma de jogar da equipe.
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A ideia do grupo para o jogo decisivo contra a Espanha, que pode representar a eliminação precoce da Copa do Mundo, é que o Uruguai tenha uma postura mais cautelosa. Por eles, o time jogaria fechado e tentaria os gols em contra-ataques.

Reunião no Uruguai com acusações

Bielsa, porém, não gostou da atitude e convocou uma reunião com todo o grupo, segundo a rádio uruguaia. E falou como pretende jogar, de maneira espelhada ao esquema espanhol.
Além disso, explicou como gosta de trabalhar e acusou os jogadores de terem tentado derrubá-lo do cargo (durante as Eliminatórias).
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O técnico argentino ainda reclamou da pressão para convocar jogadores que ficaram foram, como Luis Suárez e Nández. E completou ao apontar nomes que ajudou a crescer na carreira.
A atitude de Bielsa deixou o grupo do Uruguai ainda mais insatisfeito, com jogadores saindo antes do fim da reunião.

Futuro de Bielsa após a Copa já definido

Ainda de acordo com a rádio, um dirigente da federação uruguaia revelou que o técnico deixará o comando da Celeste Olímpica ao fim do contrato, em julho.