Marcelo Bielsa vive crise de relacionamento com jogadores da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP
Uruguai vive crise entre jogadores e Bielsa antes de jogo decisivo
Parte do elenco contesta métodos do técnico, que faz reunião tensa, segundo rádio
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