Marcelo Bielsa vive crise de relacionamento com jogadores da seleção uruguaia - Dante Fernandez / AFP

Marcelo Bielsa vive crise de relacionamento com jogadores da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP

Publicado 26/06/2026 10:46

Nomes importantes do elenco demonstraram insatisfação com o trabalho de Marcelo Bielsa e houve uma reunião tensa entre o técnico e todo o elenco antes do confronto pela

A preparação do Uruguai para o duelo decisivo diante da Espanha, nesta sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), ganhou um ingrediente extra nos bastidores.e houve uma reunião tensa entre o técnico e todo o elenco antes do confronto pela Copa do Mundo

Segundo a rádio ''El Espectador Deportes, Federico Valverde, Rochet, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur estiveram entre os jogadores que conversaram diretamente com o treinador argentino. Entre as reclamações estão a carga elevada de treinos e o pedido por uma mudança tática na forma de jogar da equipe.



A ideia do grupo para o jogo decisivo contra a Espanha, que pode representar a eliminação precoce da Copa do Mundo, é que o Uruguai tenha uma postura mais cautelosa. Por eles, o time jogaria fechado e tentaria os gols em contra-ataques.



Reunião no Uruguai com acusações



Bielsa, porém, não gostou da atitude e convocou uma reunião com todo o grupo, segundo a rádio uruguaia. E falou como pretende jogar, de maneira espelhada ao esquema espanhol.



Além disso, explicou como gosta de trabalhar e acusou os jogadores de terem tentado derrubá-lo do cargo (durante as Eliminatórias).



O técnico argentino ainda reclamou da pressão para convocar jogadores que ficaram foram, como Luis Suárez e Nández. E completou ao apontar nomes que ajudou a crescer na carreira.



A atitude de Bielsa deixou o grupo do Uruguai ainda mais insatisfeito, com jogadores saindo antes do fim da reunião.



Futuro de Bielsa após a Copa já definido



Ainda de acordo com a rádio, um dirigente da federação uruguaia revelou que o técnico deixará o comando da Celeste Olímpica ao fim do contrato, em julho.



