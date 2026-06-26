Vini Jr em ação pelo Brasil diante da Escócia, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr em ação pelo Brasil diante da Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/06/2026 08:17





No lance, aos 21 minutos da etapa inicial, o atacante roubou a bola na entrada da área e, cara a cara, mandou para dentro. O VAR, porém, chamou o juiz César Ramos para analisar a dividida. O mexicano, então, considerou falta no jogador escocês e invalidou o tento brasileiro. Estados Unidos - A CBF mandou uma reclamação à Fifa devido ao gol anulado de Vini Jr na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia , na quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil ficou na bronca com a arbitragem e fez questão de protestar.No lance, aos 21 minutos da etapa inicial, o atacante roubou a bola na entrada da área e, cara a cara, mandou para dentro. O VAR, porém, chamou o juiz César Ramos para analisar a dividida. O mexicano, então, considerou falta no jogador escocês e invalidou o tento brasileiro.