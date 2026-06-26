Vini Jr em ação pelo Brasil diante da Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
No lance, aos 21 minutos da etapa inicial, o atacante roubou a bola na entrada da área e, cara a cara, mandou para dentro. O VAR, porém, chamou o juiz César Ramos para analisar a dividida. O mexicano, então, considerou falta no jogador escocês e invalidou o tento brasileiro.
A marcação gerou irritação no elenco, que discordou veementemente da decisão do árbitro. Naquele momento, a Amarelinha já ganhava por 1 a 0.
A vitória selou a classificação do Brasil ao mata-mata da Copa do Mundo. O rival na próxima fase será o Japão, segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston. Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no placar, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga precisará ser definida nos pênaltis.
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