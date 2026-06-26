Momento em que Auston Trusty marca e estabelece o recorde, na Copa do Mundo de 2026 - Etienne Laurent / AFP

Momento em que Auston Trusty marca e estabelece o recorde, na Copa do Mundo de 2026Etienne Laurent / AFP

Publicado 26/06/2026 09:39





O responsável pelo 173º tento da competição deste ano foi Auston Trusty, que abriu o placar para os norte-americanos. O número superou o do Mundial de 2022, no Catar, que teve 172 bolas na rede em 64 jogos.



A Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México, é a maior da história, com 48 seleções participantes. Ao todo, serão disputados 104 partidas - 60 já aconteceram. Estados Unidos - A Copa do Mundo de 2026 bateu o recorde de gols em uma mesma edição do torneio internacional. A marca foi alcançada na vitória da Turquia sobre os Estados Unidos , por 3 a 2, na quinta-feira (25), pela última rodada da fase de grupos.O responsável pelo 173º tento da competição deste ano foi Auston Trusty, que abriu o placar para os norte-americanos. O número superou o do Mundial de 2022, no Catar, que teve 172 bolas na rede em 64 jogos.A Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México, é a maior da história, com 48 seleções participantes. Ao todo, serão disputados 104 partidas - 60 já aconteceram.

A publicação da Fifa