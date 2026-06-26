Momento em que Auston Trusty marca e estabelece o recorde, na Copa do Mundo de 2026Etienne Laurent / AFP
O responsável pelo 173º tento da competição deste ano foi Auston Trusty, que abriu o placar para os norte-americanos. O número superou o do Mundial de 2022, no Catar, que teve 172 bolas na rede em 64 jogos.
A Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, Canadá e México, é a maior da história, com 48 seleções participantes. Ao todo, serão disputados 104 partidas - 60 já aconteceram.
A publicação da Fifa
173 goals at @FIFAWorldCup 2026!— FIFA (@FIFAcom) June 26, 2026
More than any other edition of the tournament, a new record pic.twitter.com/gVhcO3GUeU
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