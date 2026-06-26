Itakura é um dos pilares defensivos da seleção japonesaAric Becker / AFP

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Theo Faria
Estados Unidos - O Japão pode ter problemas para enfrentar o Brasil na segunda fase da Copa do Mundo. O zagueiro Itakura e o meia-atacante Kubo preocupam e têm chance de ficar fora da partida.
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Itakura precisou ser substituído no segundo tempo no empate por 1 a 1 com a Suécia, na última quinta-feira (24). Apesar das dores, o defensor saiu de campo correndo e, ao que tudo indica, não há nada grave.

Já Kubo se lesionou na estreia, quando sofreu choque com um holandês e sentiu o joelho esquerdo, no empate por 2 a 2. Focado na recuperação, ele nem sequer viajou para os outros dois compromissos da primeira etapa do torneio internacional.
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Brasil e Japão entram em campo na próxima segunda-feira (29), em Houston. A bola vai rolar às 14h (de Brasília). Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no placar, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga precisará ser definida nos pênaltis.