Itakura é um dos pilares defensivos da seleção japonesaAric Becker / AFP
Já Kubo se lesionou na estreia, quando sofreu choque com um holandês e sentiu o joelho esquerdo, no empate por 2 a 2. Focado na recuperação, ele nem sequer viajou para os outros dois compromissos da primeira etapa do torneio internacional.
Brasil e Japão entram em campo na próxima segunda-feira (29), em Houston. A bola vai rolar às 14h (de Brasília). Quem vencer avança às oitavas de final. Em caso de empate no placar, a decisão vai para a prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga precisará ser definida nos pênaltis.
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