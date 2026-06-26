Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesaHenry Nicholls / AFP
Reece James sentiu um problema muscular na coxa no empate por 0 a 0 com a Gana e, então, ficou fora das atividades da seleção. Já Declan Rice deixou a mesma partida com uma proteção na panturrilha esquerda e também não foi a campo.
Titulares absolutos, o lateral-direito e o volante ainda serão reavaliados pela comissão técnica às vésperas do duelo. A bola vai rolar às 18h (de Brasília), em East Rutherford.
A Inglaterra precisa vencer para garantir a liderança do Grupo L. Neste momento, ocupa o topo da chave, com quatro pontos - mesmo número de Gana, em segundo. A Croácia soma três, em terceiro. Já o Panamá, zerado, é o lanterna.
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