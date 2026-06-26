O país que levantar o troféu da Copa do Mundo vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões) - Charly Triballeau / AFP

O país que levantar o troféu da Copa do Mundo vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões)Charly Triballeau / AFP

Publicado 26/06/2026 12:33

Estados Unidos - As seleções classificadas ao mata-mata da Copa do Mundo já garantiram ao menos 11 milhões de dólares (R$ 57 milhões) em premiação. Ao todo, serão distribuídos pela Fifa 655 milhões de dólares (R$ 3,4 bilhões) ao longo do torneio internacional.



Os países que foram eliminados não saem de mão abanando. Cada um receberá 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões) pela participação no Mundial.



O campeão vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões).

As premiações da Copa do Mundo de 2026



. Campeão: 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões)

. Vice-campeão: 33 milhões de dólares (R$ 171 milhões)

. 3º lugar: 29 milhões de dólares (R$ 150 milhões)

. 4º lugar: 27 milhões de dólares (R$ 140 milhões)

. 5º ao 8º lugar: 19 milhões de dólares (R$ 98 milhões)

. 9º ao 16º lugar: 15 milhões de dólares (R$ 77 milhões)

. 17º ao 32º lugar: 11 milhões de dólares (R$ 57 milhões)

. 33º ao 48º lugar: 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões)