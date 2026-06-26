O país que levantar o troféu da Copa do Mundo vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões)Charly Triballeau / AFP
Os países que foram eliminados não saem de mão abanando. Cada um receberá 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões) pela participação no Mundial.
O campeão vai embolsar 50 milhões de dólares (R$ 259 milhões).
As premiações da Copa do Mundo de 2026
. Vice-campeão: 33 milhões de dólares (R$ 171 milhões)
. 3º lugar: 29 milhões de dólares (R$ 150 milhões)
. 4º lugar: 27 milhões de dólares (R$ 140 milhões)
. 5º ao 8º lugar: 19 milhões de dólares (R$ 98 milhões)
. 9º ao 16º lugar: 15 milhões de dólares (R$ 77 milhões)
. 17º ao 32º lugar: 11 milhões de dólares (R$ 57 milhões)
. 33º ao 48º lugar: 9 milhões de dólares (R$ 46 milhões)
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