Pedro Neto, em entrevista coletiva de Portugal antes de encarar a Colômbia - Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP

Pedro Neto, em entrevista coletiva de Portugal antes de encarar a Colômbia Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP

Publicado 26/06/2026 12:12 | Atualizado 26/06/2026 12:32

encontrará um 'clima hostil' em Miami, contra a Colômbia, no sábado (27), às 20h30 (Brasília), pela perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Mundial de Clubes.

Pedro Neto acredita que a seleção de Portugal, contra a Colômbia, no sábado (27), às 20h30 (Brasília), pela Copa do Mundo . Afinal, teve experiência parecida em 2025, quando jogou pelo Chelsea e

Mas a questão de ter a maioria de torcedores contra no estádio - os colombianos foram em peso nos dois jogos anteriores - não é a única preocupação do atacante português.

"O que trago dessa experiência foi que até no jogo contra o Flamengo falei que foi muito difícil. Tinha sido o mais difícil que enfrentamos naquela altura pela intensidade, a maneira de jogar, a maneira de vivenciar o jogo, a atmosfera que também houve. Os brasileiros estavam em peso no estádio. O ambiente também será parecido, a vivência, intensidade. É isso que temos que estar preparados", disse em coletiva de imprensa.



Colômbia x Portugal vale o primeiro lugar



Para o duelo de sábado, a seleção portuguesa precisa da vitória para terminar na liderança do grupo K da Copa do Mundo. Com quatro pontos, o time está na segunda posição, dois pontos atrás dos colombianos, que têm seis e só precisam do empate.



Relembre a vitória do Flamengo sobre o Chelsea



No Mundial de Clubes de 2025, o time de Pedro Neto foi surpreendido na fase de grupos. O próprio jogador português abriu o placar no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, mas o Rubro-Negro conseguiu a virada no segundo tempo.



Os gols foram marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, o que garantiu o primeiro lugar do grupo D ao Flamengo em, eliminado nas oitavas pelo Bayern de Munique. Já o Chelsea ficou em segundo e superou Benfica, Palmeiras e Fluminense até vencer o PSG na final e ser campeão.