Pedro Neto, em entrevista coletiva de Portugal antes de encarar a Colômbia Leonardo Fernandez / Getty Images via AFP
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