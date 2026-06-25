Estados Unidos - Atacante de Portugal, Pedro Neto revelou ser um grande fã de Neymar. Em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (25), ele contou que acompanha o camisa 10 desde pequeno. Além disso, mostrou ter ficado feliz pelo craque, que voltou a jogar pelo Brasil na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta (24).
“Neymar é um jogador que marcou muito a minha geração, pela alegria e pelo que faz em campo. O fato de ele ter entrado (na seleção brasileira) e ter sido celebrado dessa maneira é a prova disso. Ele merece, por tudo o que passou”, iniciou o jogador.
“Ele marcou muito a minha infância pela sua maneira de jogar e de vivenciar o futebol, é algo que sempre ficou marcado em mim”, complementou.
Pedro Neto também fez questão de valorizar Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro a marcar em seis edições da Copa do Mundo. “O grupo ficou contente por ele. Sabemos que vive de gols, é obcecado por isso. Gostamos de ver sempre os melhores fazendo o que mais gostam”, disse.
Portugal tem classificação encaminhada ao mata-mata. Até aqui, empatou com a RD Congo (1 a 1) e atropelou o Uzbequistão (5 a 0). Na última rodada do Grupo K, enfrentará a Colômbia, sábado (27), às 20h30 (de Brasília), em duelo direto pela liderança. Neste momento, os portugueses ocupam a segunda posição, com quatro pontos - dois a menos que os colombianos. Os congoleses estão em terceiro, com um. Já os uzbeques, zerados, aparecem na lanterna.
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