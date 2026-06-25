Walter Casagrande voltou a falar de Neymar - Divulgação

Walter Casagrande voltou a falar de Neymar Divulgação

Publicado 25/06/2026 14:20

Rio - Apesar dos elogios de alguns, o ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, acredita que a vitória sobre a Escócia não fez a equipe de Carlo Ancelotti mudar de patamar na Copa do Mundo. Na opinião do ex-centroavante a oscilação da intensidade nos jogos tem sido uma marca do time.

"Se o Brasil, na virada do intervalo, volta para o segundo tempo com uma intensidade de jogo maior, marcando pressão mesmo na saída de bola, forçando o erro da Escócia, não fica nos três; faria oito. O Brasil está mostrando um defeito muito grave em Copa do Mundo: não marca a saída de bola, não força o adversário. Ele deixa o adversário sair e quando ele pega na bola é que ele vai tentar criar a jogada", disse em participação no portal "UOL".

Casagrande fez muitos elogios a Vini Jr. Na opinião do ídolo do Corinthians, o camisa 7 da Seleção está fazendo uma competição em um nível altíssimo.

"Vini Jr. está nessa prateleira na Copa, no lugar mais alto. Antes da Copa começar, o Vini falou que estava em sua melhor forma física, técnica e psicológica e pronto para brilhar. Esse Brasil tem a cara de Vinicius Júnior", concluiu.