Walter Casagrande voltou a falar de Neymar Divulgação
Casagrande exalta Vini Jr, mas vê Brasil longe do ideal: 'Podia ter feito oito'
Seleção derrotou a Escócia por 3 a 0 e garantiu classificação
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Neymar revela conversas e rasga elogios a Messi: ‘Muito melhor fora de campo’
Camisa 10 do Brasil destacou a admiração que sente pelo astro argentino
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Chaveamento do mata-mata da Copa define caminho da seleção, com local e horários
Em duas rodadas, Globo alcança 85% do público total da Copa do Mundo
Emissora já atingiu 116,2 milhões de pessoas durante o torneio internacional
Ex-affair de CR7 critica gol anulado de Vini Jr e provoca: 'Se fosse o Messi'
Daniella Chavez tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram
México pode sofrer nova punição da Fifa por cânticos homofóbicos na Copa do Mundo
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