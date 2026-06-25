Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 25/06/2026 12:13

Rio - A Globo alcançou 116,2 milhões de pessoas nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo, o que representa 85% do público total do torneio internacional (136,4 milhões). Segundo dados do Ibope, mesmo sem metade dos jogos, a TV aberta (TV Globo + SBT) é responsável por 90% de todo o público do Mundial.

Veja classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo



Até agora, só a Globo já atingiu o dobro de público na comparação com o streaming concorrente. No PNT, o crescimento foi de 8% na comparação com as quatro semanas anteriores, 9% entre jovens (18 a 34 anos) e 18% entre homens. A vitória do Brasil sobre o Haiti gerou a maior audiência até o momento, com 34 pontos e 53% de participação.



O SporTV segue líder absoluto da TV paga no consolidado das faixas horárias, com uma audiência média 3,5x maior que os segundos colocados. No Globoplay, a Copa do Mundo registrou alcance 51% maior na comparação com a edição de 2022, no Catar. Só o simulcast da TV Globo registrou 76% de crescimento entre as mulheres, 20% entre os homens e 23% no público de até 34 anos.

Até agora, só a Globo já atingiu o dobro de público na comparação com o streaming concorrente. No PNT, o crescimento foi de 8% na comparação com as quatro semanas anteriores, 9% entre jovens (18 a 34 anos) e 18% entre homens. A vitória do Brasil sobre o Haiti gerou a maior audiência até o momento, com 34 pontos e 53% de participação.O SporTV segue líder absoluto da TV paga no consolidado das faixas horárias, com uma audiência média 3,5x maior que os segundos colocados. No Globoplay, a Copa do Mundo registrou alcance 51% maior na comparação com a edição de 2022, no Catar. Só o simulcast da TV Globo registrou 76% de crescimento entre as mulheres, 20% entre os homens e 23% no público de até 34 anos.

Os jogos de maior alcance são da Globo*:

1. Brasil x Haiti – 19/06

2. Brasil x Marrocos – 13/06

3. México x África do Sul – 11/06

4. Arábia Saudita x Uruguai – 15/06

5. Estados Unidos x Paraguai – 12/06

6. Noruega x Senegal – 22/06

7. França x Senegal – 16/06

8. Inglaterra x Croácia – 17/06

9. Costa do Marfim x Equador – 14/06

10. México x Coreia Sul – 18/06

11. Inglaterra x Gana – 23/06

12. Bélgica x Egito – 15/06

13. Uruguai x Cabo Verde – 21/06

14. Holanda x Japão – 14/06

15. Alemanha x Costa do Marfim – 20/06

16. Suíça x Bósnia e Herzegovina – 18/06

17. Argentina x Áustria – 22/06

18. Nova Zelândia x Egito – 21/06

19. Colômbia x Congo – 23/06

20. Turquia x Paraguai – 19/06

*Em milhões de pessoas