Vini Jr comemora gol marcado pelo Brasil sobre a Escócia, na Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia
Até agora, só a Globo já atingiu o dobro de público na comparação com o streaming concorrente. No PNT, o crescimento foi de 8% na comparação com as quatro semanas anteriores, 9% entre jovens (18 a 34 anos) e 18% entre homens. A vitória do Brasil sobre o Haiti gerou a maior audiência até o momento, com 34 pontos e 53% de participação.
O SporTV segue líder absoluto da TV paga no consolidado das faixas horárias, com uma audiência média 3,5x maior que os segundos colocados. No Globoplay, a Copa do Mundo registrou alcance 51% maior na comparação com a edição de 2022, no Catar. Só o simulcast da TV Globo registrou 76% de crescimento entre as mulheres, 20% entre os homens e 23% no público de até 34 anos.
Os jogos de maior alcance são da Globo*:
2. Brasil x Marrocos – 13/06
3. México x África do Sul – 11/06
4. Arábia Saudita x Uruguai – 15/06
5. Estados Unidos x Paraguai – 12/06
6. Noruega x Senegal – 22/06
7. França x Senegal – 16/06
8. Inglaterra x Croácia – 17/06
9. Costa do Marfim x Equador – 14/06
10. México x Coreia Sul – 18/06
11. Inglaterra x Gana – 23/06
12. Bélgica x Egito – 15/06
13. Uruguai x Cabo Verde – 21/06
14. Holanda x Japão – 14/06
15. Alemanha x Costa do Marfim – 20/06
16. Suíça x Bósnia e Herzegovina – 18/06
17. Argentina x Áustria – 22/06
18. Nova Zelândia x Egito – 21/06
19. Colômbia x Congo – 23/06
20. Turquia x Paraguai – 19/06
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