Montagem feita por Leweling, com rosto dele em foto de Ronaldo Fenômeno em 2002, com o cabelo 'Cascão'Reprodução
Atacante da Alemanha promete corte 'Cascão' de Ronaldo em caso de penta
Leweling reforça admiração pelo Fenômeno após homenagem render presente especial
Fã de Ronaldo Fenômeno
O motivo do corte 'Cascão'
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Vini Jr iguala melhor marca de gols de um artilheiro do Brasil desde Copa de 2002
Atacante do Real Madrid já marcou quatro vezes em 2026 e é o grande destaque da seleção brasileira
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Atacante, de 34 anos, atuou por cerca de 20 minutos
Vídeo! Romário celebra vitória da Seleção em casa noturna de Miami
Baixinho está participando da cobertura da Cazé TV
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Atacante, de 25 anos, tem contrato até junho de 2027
Rayan destaca esforço em estreia como titular e elogia evolução do Brasil na Copa
Atacante, de 19 anos, deu assistência contra a Escócia
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