Montagem feita por Leweling, com rosto dele em foto de Ronaldo Fenômeno em 2002, com o cabelo 'Cascão' - Reprodução

Montagem feita por Leweling, com rosto dele em foto de Ronaldo Fenômeno em 2002, com o cabelo 'Cascão'Reprodução

Publicado 25/06/2026 10:21

Jamie Leweling fez uma promessa curiosa para uma eventual conquista da Alemanha na Copa do Mundo. Dono da camisa 9 da equipe, o atacante garantiu que repetirá o famoso corte de cabelo 'Cascão', utilizado por Ronaldo Fenômeno na semifinal e final de 2002.



"Se formos campeões do mundo, embora ainda haja um longo caminho pela frente, eu vou fazer o corte de cabelo do Ronaldo. Essa é uma promessa para toda a Alemanha", disse o atacante em entrevista.







Fã de Ronaldo Fenômeno



A admiração de Leweling pelo ex-craque brasileiro ganhou grande repercussão antes da Copa do Mundo de 2026. Quando a federação alemã divulgou a numeração oficial, o atacante comemorou o fato de usar a camisa 9 com uma homenagem nas redes sociais.



Ele substituiu a foto do perfil por uma montagem inspirada em uma imagem clássica de Ronaldo com a camisa da seleção brasileira e o corte utilizado em 2002. Houve grande reação na internet.



o Fenômeno enviou ao alemão uma camisa autografada e com uma dedicatória especial.

Como resultado,

O motivo do corte 'Cascão'



Ronaldo Fenômeno arriscou o corte pouco usual para mudar o foco de um problema muscular sofrido antes da semifinal da Copa, contra a Turquia.



"Faltavam dois dias antes da semifinal contra a Turquia e eu estava cortando meu cabelo como de costume, seguindo meu ritual. Aí deixei o "Cascãozinho" e saí no corredor para zoar com os meninos. E aí todo mundo zoando, rindo e tal, e me desafiaram a ir para o treino com isso. Eu falei 'Ah, quer saber, eu vou, vai que isso chama a atenção'", afirmou Ronaldo em 2022 à ESPN.



"Aquilo foi uma distração, digamos assim, e funcionou".







