Davi Lucca é barrado por seguranças em estádio de Miami - Reprodução de vídeo

Davi Lucca é barrado por seguranças em estádio de MiamiReprodução de vídeo

Publicado 25/06/2026 07:18

Rio - Davi Lucca, de 14 anos, acompanhou a volta do pai, Neymar Jr., aos campos pela seleção brasileira, nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, e enfrentou uma dificuldade para conseguir chegar próximo ao familiar no gramado depois da vitória do Brasil por 3 a 0 contra Escócia. O menino foi barrado por dois seguranças, mas a situação rapidamente foi resolvida. Um vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

Os seguranças pensando que o Neymar só tinha filha mulher e tentaram barrar o Davi Lucca o filho primogênito do ney aí é loucura . Kkkkk#BRAXESC pic.twitter.com/hOZktr57gy — Luan LADO (@Enejota87) June 25, 2026

Os internautas brincaram com o fato de Davi ter sido barrado e mencionaram a educação dele em meio à situação. "Esse menino é um querido, acho ele muito educadinho", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Os seguranças querendo barrar o filho do Neymar de chegar até a ele", disse outro, aos risos. "Barrando o filho do homem, oi?", brincou uma terceira pessoa.

Filho mais velho de Neymar, da antiga relação do jogador com Carol Dantas, Davi está nos Estados Unidos acompanhando a família durante a Copa do Mundo de 2026. Além dele, o camisa 10 é pai de Mavie e Mel, filhas do relacionamento com Bruna Biancardi, e de Helena, fruto da relação com Amanda Kimberlly.