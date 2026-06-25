Prefeito publicou montagem assinando o decreto que define ponto facultativo - Rede Social

Prefeito publicou montagem assinando o decreto que define ponto facultativoRede Social

Publicado 25/06/2026 06:43

Rio - O estado e o município do Rio terão ponto facultativo no próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo, que acontecerá na segunda-feira (29). O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere após a Selação Brasileira ganhar da Escócia por 3 x 0 nesta quarta (24).

Em publicação nas redes sociais, o prefeito informou que a medida foi definida em conjunto com o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto.

"Em razão da classificação da Seleção Brasileira para os 16 avos-de-final da Copa do Mundo FIFA 2026, a ser realizada na próxima segunda-feira dia 29.06, às 14h, comunico que, em coordenação com o Governador em Exercício Desembargador Ricardo Couto, sairá publicado nos Diários Oficiais do Município e do Estado de amanhã os respectivos decretos declarando ponto facultativo nas repartições públicas municipais e estaduais nesta data", disse.

Na manhã desta quinta (25), os decretos foram publicados nos diários oficiais. Segundo o governo do estado, a medida vale para os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas estaduais.



Os serviços essenciais não serão afetados. As unidades de saúde, as forças de segurança e demais atividades indispensáveis ao atendimento da população funcionarão normalmente, sem qualquer alteração.

O adversário do Brasil na próxima partida será conhecido nesta quinta-feira (25), com a definição do Grupo F, que tem Holanda, Japão, Suécia e a eliminada Tunísia.