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Brasil classificado, Vini Jr decisivo e Neymar de volta: o resumo do 14º dia de Copa
Copa do Mundo

Brasil classificado, Vini Jr decisivo e Neymar de volta: o resumo do 14º dia de Copa

Suíça, Canadá, Bósnia e África do Sul também garantiram vaga no mata-mata; México entrou em campo já garantido na próxima fase

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O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 em Miami e avançou ao mata-mata da Copa como líder do Grupo C.
Vini Jr se tornou o quinto brasileiro a marcar em todos os três primeiros jogos da Copa do Mundo. Os outros são Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo.
Neymar voltou a jogar pela seleção brasileira após mais de dois anos. A última partida havia sido na derrota para o Uruguai por 2 a 0 em 17 de outubro de 2023.
Grupo B: Suíça venceu o Canadá por 2 a 1, e as duas seleções avançaram; já a Bósnia, que derrotou o Catar o por 3 a 1, está garantida no mata-mata como uma das oito melhores terceiras colocadas.
O Marrocos venceu o Haiti por 4 a 2 e avançou como o segundo colocado do Grupo C.
A África do Sul venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 e vai ao mata-mata da Copa pela primeira vez. A seleção sul-coreana ainda pode avançar como uma das oito melhores terceiras colocadas. Já o México, que entrou em campo classificado como o líder, eliminou a República Tcheca com uma vitória por 3 a 0.
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Estados Unidos - O 14º dia de Copa do Mundo foi especial para os brasileiros. Afinal, a Amarelinha venceu a Escócia por 3 a 0 em Miami e avançou ao mata-mata como líder do Grupo C. Vini Jr (2) e Matheus Cunha marcaram. Neymar foi acionado no segundo tempo e voltou a jogar pela Seleção após mais de dois anos. Confira esses e outros destaques no resumo do dia acima:
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