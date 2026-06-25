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Brasil classificado, Vini Jr decisivo e Neymar de volta: o resumo do 14º dia de Copa
Suíça, Canadá, Bósnia e África do Sul também garantiram vaga no mata-mata; México entrou em campo já garantido na próxima fase
Estados Unidos - O 14º dia de Copa do Mundo foi especial para os brasileiros. Afinal, a Amarelinha venceu a Escócia por 3 a 0 em Miami e avançou ao mata-mata como líder do Grupo C. Vini Jr (2) e Matheus Cunha marcaram. Neymar foi acionado no segundo tempo e voltou a jogar pela Seleção após mais de dois anos. Confira esses e outros destaques no resumo do dia acima:
Copa do Mundo
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