Marquinhos, após jogo contra a Escócia - Reprodução / SporTV

Marquinhos, após jogo contra a EscóciaReprodução / SporTV

Publicado 24/06/2026 22:36





"Temos um treinador que desde o primeiro jogo, vem sendo muito exigente com a gente pra melhorar e sempre seguir melhorando. Mesmo com as vitórias, a gente vai seguir tentando trazer de bom o que a gente tem nesses últimos jogos e melhorar o que temos que melhorar pra próxima fase, porque é uma nova competição que se começa", disse. O zagueiro Marquinhos, capitão da seleção brasileira, analisou os próximos passos da equipe na Copa do Mundo. Após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia nesta quarta-feira (24) , em Miami, que garantiu o time a primeira posição no grupo C da Copa do Mundo, o defensor destacou que a partir de agora, os jogos terão mais dificuldades e podem ser resolvidos nos detalhes."Temos um treinador que desde o primeiro jogo, vem sendo muito exigente com a gente pra melhorar e sempre seguir melhorando. Mesmo com as vitórias, a gente vai seguir tentando trazer de bom o que a gente tem nesses últimos jogos e melhorar o que temos que melhorar pra próxima fase, porque é uma nova competição que se começa", disse.

"Vai ser muito importante nós sabermos que vamos enfrentar times de ainda mais qualidade e alto nível, que os detalhes vão ser ainda mais importantes. A gente está pronto para uma nova competição que vai começar. Cada jogo agora vai ser uma final, então a gente tem que se preparar o melhor possível para estarmos prontos e encarar quem vier."

Marquinhos também explicou que o principal objetivo da primeira fase era ser o primeiro colocado do grupo, para facilitar na questão dos deslocamentos e aumentar a confiança da equipe.

"Facilitar tudo que a gente vem tendo quanto a treinamentos, deslocamento, viagens, para ter melhores condições para os jogos. Também era importante a gente ganhar. Sendo o primeiro, a gente ganha confiança, o time cresce, tudo fica mais fácil, o ambiente fica melhor. Temos que ter ambição e fome para seguir trabalhando", explicou.