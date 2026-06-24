Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a EscóciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 24/06/2026 21:35 | Atualizado 24/06/2026 21:39

Rio - O Brasil está classificado para o mata-mata da Copa do Mundo. Com uma atuação segura, a seleção brasileira venceu a Escócia por 3 a 0 , nesta quarta-feira (24), em Miami, nos Estados Unidos, e garantiu a liderança do Grupo C. O meia Bruno Guimarães, que deu assistência para o gol de Matheus Cunha, destacou a evolução da equipe e elogiou a atuação coletiva na vitória sobre os escoceses.

"Jogamos muito bem. Foi nosso melhor jogo, controlamos do início ao fim. No final levamos uma pressão com muitas bolas na área, mas jogamos muito bem. Temos que seguir. Estamos progredindo muito bem de jogo a jogo. É pés no chão e jogo a jogo. Não sabemos quem vamos enfrentar, mas temos que focar no nosso (...) Sem preferências, quem vier vamos encarar como se fosse uma final", disse.

Após empatar com o Marrocos na estreia, o Brasil venceu o Haiti e a Escócia para se classificar para o mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O meia Bruno Guimarães destacou a mudança no esquema, com a entrada de mais um jogador no meio-campo, como o principal fator para a evolução da seleção brasileira na competição.

"Com três no meio o time fica mais móvel. O (Matheus) Cunha ajuda muito como falso 9 e a defesa deles ficava sempre em dúvida em quem marcar. O gol do Cunha foi algo que nós trabalhamos, entrei ali atacando como se fosse um camisa 9. Sabemos que temos muito talento, mas talento sem movimento não é nada. Temos que nos movimentar", completou.

Com a vitória, o Brasil garantiu a liderança do Grupo C com sete pontos, seguido pelo Marrocos em segundo lugar, também com sete. Já a Escócia, por sua vez, ficou em terceiro lugar com três pontos e aguarda o restante da rodada para saber se avança como um dos melhores terceiros. A seleção brasileira volta a campo na próxima segunda-feira (29), contra Holanda ou Japão, em Houston, nos Estados Unidos.