Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a EscóciaWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Bruno Guimarães aponta evolução do Brasil e elogia atuação contra Escócia: 'Melhor jogo'
Volante deu assistência para o terceiro gol da Seleção
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