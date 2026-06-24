Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redesReprodução / X

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O Dia
Estados Unidos - O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami, na noite desta quarta-feira (24), e avançou ao mata-mata da Copa do Mundo de 2026 como líder do Grupo C. Vini Jr deu show com dois gols marcados e ainda teve um anulado. Matheus Cunha fez o terceiro da Amarelinha.
Abaixo, confira os memes do jogo:
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Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / Desimpedidos
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X
Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redes - Reprodução / X