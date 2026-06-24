Vitória do Brasil sobre a Escócia gerou memes nas redesReprodução / X
Veja os memes da vitória do Brasil sobre a Escócia pela Copa do Mundo
Seleção avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo C
Veja os memes da vitória do Brasil sobre a Escócia pela Copa do Mundo
Seleção avançou ao mata-mata da Copa do Mundo como líder do Grupo C
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