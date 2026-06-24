Yamal usando boné do Brasil ao lado da família - Reprodução / Instagram @sheila_ebana

Yamal usando boné do Brasil ao lado da famíliaReprodução / Instagram @sheila_ebana

Publicado 24/06/2026 18:28 | Atualizado 24/06/2026 18:32

Estados Unidos - O atacante espanhol Lamine Yamal gerou grande repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira (24) após aparecer em um vídeo usando um boné do Brasil. As imagens, gravadas pela mãe do jogador, Sheila Ebana, mostram o atleta de 18 anos vestindo uma camisa da Espanha enquanto usa o acessório amarelo com a bandeira brasileira estampada.

Lamine Yamal usando boné do Brasil, ele ama a gente ️ pic.twitter.com/BGr9qnrblM — Culés News Br (@Culernews) June 23, 2026

A conexão do jovem astro com o país não é novidade, já que esse elo vem sendo fortalecido há algum tempo. Yamal já passou férias no Brasil e não esconde sua admiração pelo futebol nacional, destacando Neymar como seu "ídolo" e uma de suas maiores referências no esporte.



O vídeo, que mostra o jogador sentado à mesa enquanto acompanha o irmão mais novo, consolidou ainda mais a identificação do espanhol com o país. O registro, inclusive, rapidamente viralizou nas redes sociais entre os internautas brasileiros.

Veja a repercussão nas redes sociais: