Torcedores de Brasil e Escócia jogam futebol em Miami Beach, nos Estados Unidos - Reprodução / X

Torcedores de Brasil e Escócia jogam futebol em Miami Beach, nos Estados UnidosReprodução / X

Publicado 24/06/2026 16:57

Estados Unidos - Poucas horas antes de Brasil e Escócia entrarem em campo no Estádio de Miami, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24), o duelo parece já ter começado fora dos gramados. Em Miami Beach, a principal praia da cidade, brasileiros e escoceses se enfrentaram e uma partida de "golzinho de praia".

Em vídeo viralizado nas redes sociais, os torcedores rivais se dividiram em dois times de três. Os gols foram armados com pares de tênis de alguns dos "atletas" e, entre eles, apenas um dos cinco não jogou descalço. Até juiz teve: um homem com a camisa do México e um apito em mãos.

O resultado do "golzinho" parece ter sido um atropelo do Brasil. Durante o vídeo, é possível notar três gols a favor dos brasileiros e apenas um dos escoceses. E, na torcida, também dominada pela camisa amarela, sobressaiu o grito de "mil gols, mil gols... só Pelé".

Veja vídeo de Brasil x Escócia no 'golzinho de praia'