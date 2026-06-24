Romário veste camiseta da torcida organizada do BrasilErik Maciel / Movimento Verde Amarelo

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Estados Unidos - A concentração do Movimento Verde Amarelo, torcida organizada do Brasil, teve a ilustre presença de Romário na última terça-feira (23), em Miami. O ex-centroavante cantou músicas em apoio à seleção brasileira junto aos torcedores e até ergueu uma réplica da taça da Copa do Mundo.
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Romário foi o camisa 11 e um dos destaques do tetracampeonato mundial da Seleção, em 1994. Depois de se aposentar, assumiu posto no Senado e já participou de diferentes programas de TV. Nesta Copa do Mundo, o ex-jogador trabalha como comentarista na 'Cazé TV' e na 'Romário TV'.
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Em vídeo, o 'Baixinho' aparece cantando a música "em 58 foi Pelé", que faz referência às Copas do Mundo já conquistadas pela Canarinho. A canção é a mais famosa da torcida organizada e 'explodiu' no Mundial de 2018, na Rússia.
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O Brasil entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), contra a Escócia, no Estádio de Miami. Esta será a última rodada do grupo C e vale a classificação para o mata-mata. Ao mesmo tempo, jogam Marrocos e Haiti, os outros componentes da chave.

Veja vídeo de Romário com a torcida do Brasil